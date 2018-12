Mauricio Pozo declina precandidatura a Alcaldía de Quito por "falta de apertura y disposición para concretar una unidad"

De acuerdo al economista, no han sido menos de cuatro los aspirantes con quienes ha conversado para llegar a un consenso El exministro de Finanzas y excandidato Vicepresidencial, Mauricio Pozo, anunció su decisión de declinar su precandidatura a la Alcaldía de Quito debido a la "falta de apertura y disposición para concretar una unidad". De acuerdo al economista, no han sido menos de cuatro los precandidatos con quienes ha conversado "sin haber encontrado la apertura y la disposición para concretar una unidad que permita un equipo cohesionado, cívico y ciudadano que enfrente con éxito los grandes problemas que afectan a la ciudad. Esos esfuerzos no han dado resultado".