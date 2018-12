Gobierno actual, sin políticas públicas contra discriminación a LGBT, reclaman colectivos

Reprochan que no fueron invitados al lanzamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y piden la creación de la Secretaria Nacional de la Diversidad "No hay nada que conmemorar en Ecuador". Es el sentir de grupos LGBT en el país en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos este 10 de diciembre. Explican que la no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos, del cual Ecuador es suscriptor. Sin embargo, reprochan que el Gobierno actual no ha emitido "ni una sola política pública anti discriminación en contra de nuestras poblaciones históricamente discriminadas". Además, cuestionan que se ha intentado invisibilizar y desacreditar sus demandas en salud, educación, empleo y justicia.