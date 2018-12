"No se evidenció claridad" en calificación de méritos y oposición en concurso de CNE definitivo, advierte FCD

Inclusión de etapa de oposición no garantiza igualdad de condiciones para postulantes, añade Fundación La designación de los miembros definitivos del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) significó la observación de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), que considera que la inserción de la etapa de oposición, mientras el concurso se desarrollaba, "no garantizan igualdad de condiciones a los postulantes y no permiten la construcción estable de institucionalidad en el país". Se habla, además, de la poca claridad en la calificación de méritos con la de oposición.