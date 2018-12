Jueza aceptó reformulación de cargos por asesinato dentro del Caso Froilán Jiménez

Procesados deberán presentarse cada 15 días y no podrán salir del país Este lunes 10 de diciembre se llevó a cabo la audiencia de reformulación de cargos que solicitó el fiscal José Maldonado, dentro de la investigación por la muerte de Froilán Jiménez, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Fiscalía pide que se procese al Teniente Coronel del Ejército Wilson R. y el Mayor del Ejército Vicente N., por asesinato y no por ejecución extrajudicial, que era el presunto delito por el cual se inició la investigación. Ante esto, la Jueza Ximena Rodríguez aceptó la reformulación de cargos por asesinato dentro del proceso penal abierto a dos militares en el caso 30-S. Se amplía instrucción fiscal por 30 días y los procesados deberán presentarse cada 15 días y no podrán salir del país.