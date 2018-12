Rafael Correa responsabiliza a Paúl Granda y Ernesto Pazmiño "si algo le pasa a Jorge Glas"

Preocupación del Gobierno sobre ex Vicepresidente "es hipocresía", insiste ex Jefe de Estado "Todo es hipocresía", así resumió el ex Presidente de la República, Rafael Correa, a la preocupación que mostró el Secretario Particular Juan Sebastián Roldán sobre el estado de salud del ex Segundo Mandatario Jorge Glas. En Twitter, responsabilizó a Paúl Granda, ex Ministro de Justicia encargado, quien ordenó su traslado a Latacunga después de la fuga de Fernando Alvarado y al actual titular de esa Cartera de Estado, Ernesto Pazmiño, sobre lo que ocurra con la ex autoridad.