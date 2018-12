Con nueva cúpula militar "reinstitucionalizaremos el profesionalismo": Ministro de Defensa

Anunció que en enero, se presentará la Ley de Personal y Disciplina para atender intereses de la rigurosidad militar Este lunes 10 de diciembre el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, anunció que el nuevo Alto Mando Militar será posesionado cuando el presidente Lenín Moreno retorne al país. Por ahora, dijo, se trata de una presentación de las nuevas autoridades con las que, mencionó, "reinstitucionalizaremos el profesionalismo militar".

Mediante los Decretos Ejecutivos 607, 608, 609 y 619, el Primer Mandatario designó como nuevo Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al general de división Roque Moreira, en reemplazo de César Merizalde.

También se designó a Javier Pérez como nuevo Comandante General del Ejército; a Darwin Jarrín, Comandante General de la Armada del Ecuador; Mauricio Campuzano como Comandante General de la Fuerza Aérea;

Durante su intervención, el ministro de Defensa manifestó que la ceremonia de posesión del Alto Mando Militar se realizará con la presencia del presidente Lenín Moreno, quien se encuentra en un viaje en el exterior.

Según el latinobarómetro, dijo, se reonoce a las FF.AA en segundo lugar de alatinoamercia con un alto porcentaje de credibilidad. "Esto significa que tenemos la confianza en las Fuerzas Armadas porque el país cofía la defensa de la Patria en las FF.AA".

Expuso que con aprobación Presidencial, ha pasado a la Asamblea Nacional una nueva Ley Orgánica de Defensa Nacional, así como indicó que presentaron una Ley de Seguridad Marítima porque, dijo, se tiene que recuperar la autoridad marítima que necesita la fuerza naval para cumplir sus misiones.

Además, anunció que en la segunda semana de enero, presentarán la Ley de Personal y Disciplina para atender intereses de la rigurosidad militar. Esto debido a que 41 militares en servicio activo están siendo investigados por varios delitos.

“Necesitamos recobrar la vigencia de una Ley junto con una disciplina. No puede existir dentro de la institución, desde cabo, sargento, suboficial, subteniente, Capitán hasta General, no se pueda llamar la atención a un subordinado porque enseguida se tiene la demanda legal por daño moral. No es la rigidez militar la que rige, pero debemos actuar apegados a la Ley”.

"Necesitamos un liderazgo eficaz que se fundamente en la disciplina", afirmó Jarrín al señalar que, junto a la nueva cúpula "reinstitucionalizaremos el profesionalismo militar”. De igual forma, hizo un llamado a las nuevas autoridades para que continúen con los procesos permanentes de desarrollo de la institución militar”.

De su parte, Roque Moreira manifestó que las Fuerzas Armadas necesitan un sólido liderazgo. “Seremos inflexibles contra quienes atente su honor y fomenten la indisciplina”, afirmó.

(PP)

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato