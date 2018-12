Piden respuesta a Michelle Bachelet a carta de Jorge Glas sobre visita de ONU a Ecuador (CARTA)

Misiva fue enviada 4 de octubre pasado; en Twitter buscan respuesta de Alta Comisionada Han pasado más de dos meses desde que el ex Vicepresidente de la República, Jorge Glas, envió una carta a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que le pide que una comisión de la ONU llegue al país para "comprobar que se están violando a mansalva los Derechos Humanos con la judicialización de la política".

El pasado 4 de octubre, cuando todavía estaba en la cárcel 4 de Quito, Jorge Glas envío una carta a Bachelet en la que le explicó cómo se lo condenó a 6 años de prisión, según dijo, violándose sus derechos humanos y basados en un proceso judicial ilegal, inconstitucional.

“Fui vicepresidente de Rafael Correa Delgado, hoy también perseguido por la justicia, en caso ridículo en donde ha sido acusado de “influencia psíquica”, por un supuesto delito de asociación ilícita, con la intención de secuestrar”, alertaba en esa carta.

Habló, además, que gracias al LAWFARE el delito de asociación ilícita, por el que fue condenado, “se ha convertido en la principal herramienta de persecución”.

“Fui vinculado a un proceso en donde yo había sido el denunciante, dentro de la trama de corrupción de Odebrecht, sin sustento alguno, por el ex fiscal general Carlos Baca Mancheno, luego destituido por la Asamblea Nacional por precisamente manipular pruebas contra el entonces presidente de la Asamblea Nacional. Fui vinculado sin prueba en mi contra, el fiscal pidió la autorización a la Asamblea Nacional para que autorice la vinculación en virtud del fuero. En ese momento el partido político al que pertenecía tenía mayoría en la Asamblea, lo primero que hice fue pedir públicamente que den paso a mi vinculación, el que no la debe no la teme”, explicó.

Tras hablar sobre medida cautelar de prohibición de salida del país, el cambio de medida por la prisión, el pacto político que tendría el Gobierno de Lenín Moreno con los opositores, comentó que, para el 2 de octubre del 2017, ya estaba preso.

“Nunca actué con deslealtad, en privado por varias ocasiones, le manifesté al presidente de la República que corrija lo que estaba haciendo, que no podíamos traicionar el mandato popular, siempre me dijo que lo iba a hacer, luego expuse todo en el buró político, nunca negó los pactos. No podía callar, viendo que se desguazaba el estado, y se convertía el gobierno en todo lo que habíamos rechazado por diez años en la Revolución Ciudadana”, sostuvo.

“Mi juicio fue relámpago, testigo tras testigo desfilaron ante el jurado diciendo o que no me conocían, o que jamás había llamado a influenciar a favor de nadie. No fui parte de comisión alguna de contratación, siempre tuve rango de ministro de estado o de vicepresidente, nunca fui ejecutor, todo esto quedó demostrado en el juicio”, mencionó y sostuvo que se presentaron informes del departamento de justicia de USA, asistencia penal de Panamá, de Brasil, pero en ninguno se lo nombró.

“Los informes del Sistema de Rentas Internas, de la Unidad de Análisis Financiero UAFE, de las auditorías patrimoniales de la Contraloría General del Estado, demostraron que no ha existido un centavo mal habido en mi patrimonio. Entonces con cinismo total el fiscal, y luego los jueces, argumentaron que en este juicio no se juzga eso, ya que, al ser de asociación ilícita, solo se juzga el hecho de asociarse, tamaño atropello jurídico, ya que si hubo corrupción, que si la hubo, debe haber generado beneficio económico”, mencionó.

Asimismo, dijo que su sentencia, a 6 años, se lo hizo basada en un Código Penal derogado.

“El Ecuador está fuera del estado de derecho, el fiscal general es encargado “a dedo”, el Consejo de la Judicatura encargado designado “a dedo”, es decir, los designaron para perseguir a los líderes progresistas. No existe en nuestra legislación el cargo de Fiscal General “encargado”, el Contralor no tiene nombramiento, el Consejo de la Judicatura “encargado” se encarga de la persecución judicial política. Aquí en Ecuador no hay a quien acudir”, indicó Glas y habló que, ahora, las élites gobiernan.

“Le escribo esta carta Dra. Bachelet, porque tuve el privilegio de conocerla cuando fui vicepresidente de Ecuador, y porque conozco que es una ferviente defensora de los derechos humanos”, precisó.

Ante ello, pidió que una comisión de la ONU venga al Ecuador a verificar “que se están violando a mansalva los Derechos Humanos con la judicialización de la política”.

En la red social de Twitter se han hecho eco de esta carta y del silencio de Bachelet.

Michelle Bachelet, no nos decepcione al pueblo Ecuatoriano y diga algo sobre la grave situación del vicepresidente Jorge Glas, https://t.co/zaTLj0RPQ8 — Jose Estrella (@josestrellario) 9 de diciembre de 2018

Me parece raro que Bachelet no responda a éste requerimiento por demás justo!!

Jorge Glas Vicepresidente legítimo del Ecuador es una víctima del traidor Moreno!

Está muriendo, sus derechos humanos están siendo pisoteados!

Bachelet es hora de pronunciarse en su defensa!! — angelinaluna (@angelin99580189) 9 de diciembre de 2018

Estimada Michele Bachelet, por favor ayude al Vicepresidente Jorge Glas, LLEVA 49 DIAS DE HUELGA DE HAMBRE EN Ecuador y nadie hace nada, esta Muriendo, Lenin Moreno es Magnicida.. — @ Fred Rohdes (@FredRohdes) 8 de diciembre de 2018

Excelente sra. Bachelet. El vicepresidente de Ecuador Jorge Glas se está muriendo! https://t.co/xgmhI0kiC0 — Rodolfo Vizcarra (@estevizq) 8 de diciembre de 2018

Con información de Twitter y Ecuadorinmediato

(PAY)