Guillermo Lasso: Parece que Presidente Moreno ha comido mucho arroz con huevo, le importa un bledo el país que se va de viaje durante 25 días

"Veinte y cinco días cuando el país no cuenta con un vicepresidente y la crisis económica no da tregua", criticó Guillermo Lasso, mediante su cuenta en la red social de Twitter, criticó que el Presidente de la República, Lenín Moreno, se ausente del país por 25 días seguidos para visitar China, Qatar y España, en donde mantendrá encuentros bilaterales. Lasso citó la declaración del Mandatario de que cuando "como un arroz con huevo (…) duermo tranquilo, hasta me importa un bledo el país esa noche" para criticar que realice el viaje, incluso, sin un vicepresidente designado.