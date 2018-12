78% de encuestados están de acuerdo con destitución de exasambleístas Norma Vallejo y Sofía Espín

La Encuestadora Quantum informe realizó su informe de noviembre del 2018 Tras la destitución de las exasambleístas Sofía Espín y Norma vallejo, por haber visitado a una testigo protegido y por supuestos cobros indebidos respectivamente. Quantum encuestadora presentó el informe de noviembre 2018 donde preguntó a la ciudadanía si está de acuerdo o en desacuerdo con esta medida y el 78% de los encuestados estuvieron a favor.

Asimismo se preguntó a la gente si conocía cuales eran los motivos para su salida y el 40% no conocía la razón. El otro 40% sí conocía y el 20% no estaba seguro de cuál fue el motivo para su salida. Tras estos resultados se pudo observar que el 17% de las personas preguntadas no estaba de acuerdo con la medida.

Esto una vez que a mediados de noviembre pasado la Asamblea Nacional resolviera destituir a Sofía Espín y Norma Vallejo como legisladoras. Ante esta medida la presidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas, justificó el accionar de la Legislatura. Aseveró que las dos votaciones fueron totalmente legales y que, más allá de esto, se confirma la "unidad" que ha existido para enfrentar y tomar decisiones como estas.

Por ahora ambas exlegisladoras están siendo investigadas por la Fiscalía en sus respectivos casos. También Espín y Vallejo han anunciado que continuaran con su defensa para desmentir estas denuncias en sus contra, inclusive hablaron de llegar a instancias internacionales para demostrar su inocencia. (BGV)

Fuente: Quantum / Ecuadorinmediato