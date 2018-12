EL TELÉGRAFO (Guayaquil) Moreno: "Estamos en un estado de reconciliación nacional"

Durante una entrevista radial, el Mandatario ratificó la lucha contra la corrupción y destacó la suspensión de despidos en el sector público. También dio a conocer la terna para Vicepresidente. Los integrantes de la terna que conformó el presidente de la República, Lenín Moreno, para que la Asamblea escoja al Vicepresidente, no tienen ninguna filiación política y provienen del sector de la comunicación, el voluntariado social y la academia.

El jefe de Estado destacó la juventud de todos los propuestos. En el caso de Otto Sonnenholzner, apenas cumplió 35 años y es especialista en economía internacional, además está vinculado a la radiodifusión en Guayaquil. Sobre Nancy Vasco, el Mandatario destacó el trabajo social que efectúa hace varios años en favor de las personas con discapacidad, a través de la fundación El Triángulo, y también es empresaria privada.

Sobre Agustín Albán, el Presidente dijo que se trata de un catedrático de 51 años. Es Presidente del Consejo Educativo de la Escuela Europea de Dirección y Empresa, “al momento reside en el exterior, pero hablé con él y me dijo que en caso de ser elegido por la Asamblea está dispuesto a regresar para servir al país”, indicó Moreno. El Jefe de Estado anunció los nombres durante una entrevista con periodistas de medios de comunicación radiales. Moreno aprovechó el espacio para contestar las preguntas de los comunicadores referentes a temas relacionados a la coyuntura política, económica y a planes del Gobierno.

El Mandatario enfatizó que el país está resurgiendo luego de varios años en que proliferó el abuso de poder, la corrupción y el despilfarro. “Pasamos de un estado de confrontación a una etapa de reconciliación nacional. Hoy espacios políticos, sociales y culturales debaten y conversan acerca de todo lo que piensan sobre el país. Estamos escuchando a todos”, aseguró. Moreno indicó que no han descuidado la lucha contra la corrupción y se refirió a un caso: “Conversé con el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, le solicité la repatriación de $ 5 millones que las autoridades ecuatorianas han detectado y que estarían vinculados a la corrupción de un exsubsecretario del Ministerio de Energía”.

También dijo que decidió suspender los despidos en el sector público y que para reducir el tamaño del Estado se han enfocado en los contratos ocasionales que no serán renovados y la eliminación de vacantes. Sobre el cuestionamiento a la implementación de los subsidios focalizados, Moreno recalcó que “el tema es un tanto sensible y veremos que no afecte, ojalá en forma absoluta, a los más pobres”. Sostuvo que como Gobierno no tienen una decisión si es que se lo van a hacer o no, pero que eso se conocerá en los próximos días o meses.