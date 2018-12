En caso de llegar a Alcaldía, Jimmy Jairala pedirá declaratoria de emergencia en Guayaquil para combatir inseguridad

Prefecto señala que es necesario reforzar la seguridad en puntos específicos de la ciudad El Prefecto de Guayaquil, Jimmy Jairala se refirió a la situación de la ciudad y afirmó que en caso de ganar los comicios del próximo año, pedirá al Gobierno Nacional la declaratoria de emergencia para enfrentar el problema de inseguridad que afecta a Guayaquil. Además, ratificó que, el 19 de diciembre, terminará sus funciones en la Prefectura del Guayas y la titularidad del organismo la asumirá la viceprefecta Mónica Becerra.

Jairala señaló que este fenómeno no tiene que ver únicamente con la percepción, sino que es un hecho que afecta a todos los moradores de la ciudad: “Guayaquil es la ciudad donde hay la más alta inseguridad en el país. En consecuencia, me parece que si el Municipio en todo este tiempo no quiso, como corresponsable, hacerse cargo de la seguridad, el próximo alcalde, es decir nosotros, tenemos que asumirla como un ente coordinador".

Debido a esto, explicó que en su administración no existirán reformas a medias y solicitarán al Presidente de la República, Lenín Moreno, que declare en emergencia a la ciudad para poder reducir los índices delictivos: “No podemos andar con medias tintas ni con paños tibios porque la seguridad es un tema tan grave que, nosotros, vamos a pedirle al presidente de la República, en su momento, que se declare la emergencia en Guayaquil, porque son preocupantes los niveles a los que ha llegado la agresión del hampa. Por eso, es absolutamente necesario pedirle al presidente que se declare la emergencia en Guayaquil para que otras instituciones, como las Fuerzas Armadas, se sumen a esta labor de coordinación para que podamos enfrentar el hampa en igualdad de condiciones".

De igual forma, sostuvo que no se trata de sitiar o acorralar a la ciudad, sino de brindarle la atención pertinente en los puntos críticos: “Hay sitios periféricos a donde la Policía no puede entrar por la proliferación de la delincuencia y porque este nuevo megadelito que es el microtráfico se ha tomado las calles de Guayaquil".

Para concluir su intervención, recalcó que sus funciones al frente de la Prefectura del Guayas se extenderán hasta el 19 de diciembre y posterior a esto, la viceprefecta Mónica Becerra, lo relevará en el cargo.

(PF)

Fuente: Prefectura del Guayas – Ecuadorinmediato