Julio C. Trujillo amenaza a Fiscal Ruth Palacios con "tomar medidas" por investigar a Pérez Reina

Este proceso se da en el marco de investigación por supuesta usurpación de funciones Julio César Trujillo, presidente del Consejo Transitorio de Particiación Ciudadana (CPCCS-T)anunció en tono de amenaza que la próxima semana "tomarán medidas" contra la Fiscal General del Estado (e) Ruth Palacios, por abrir una investigación de usurpación de funciones en contra de Paul Pérez Reina, al ser posesionado ilegalmente ante su despacho.

La reacción se da porque la Fiscal ha procedido abrir la investigación contra Pérez Reina, sin el concurso adecuado ni la debida posesión constitucional ante la Asamblea Nacional, por lo que el presidente del CPCCST, Julio César Trujillo, confirmó que enviaron a la Fiscalía General del Estado la resolución adoptada por el pleno del organismo el pasado 2 de mayo, en la cual consta el fundamento legal para el encargo de funciones a Paúl Pérez Reina; ya que según señaló, se debía nombrar al mayor puntuado del último concurso para fiscales.

Posterior a la denuncia presentada por el periodista y poeta, José Regato Cordero, por presunta usurpación de funciones en contra del ex fiscal General, Paúl Pérez y el Contralor Subrogante, Pablo Celi, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) contestó el requerimiento de la Fiscalía sobre el nombramiento que hicieron al entonces Fiscal General Pérez Reina. En la documentación que hicieron llegar a esta entidad consta todos los fundamentos legales, en los cuales se basó el Consejo Transitorio para su designación.

Por su parte, el secretario del Consejo Transitorio, Darwin Seraquive, aclaró que no hay ningún inconveniente en que la Fiscalía investigue este tipo de acciones, pero subrayó que este tipo de denuncias buscan entorpecer el trabajo que ha desempeñado este organismo: “Queda claro que hay personas que intentan detener el trabajo que ha realizado el CPCCST, además, cumplirá al pie de la letra el mandato popular del 4 de febrero”.

De la misma manera, comentó que la entidad está realizando un buen trabajo al volver a institucionalizar el país y resaltó que todas sus resoluciones son legítimas. Asimismo, indicó que las decisiones del Consejo pueden ser impugnadas, pero eso no significa que no gocen de la legalidad señalada en la Constitución de la República: “Todas nuestras resoluciones son legítimas y por lo tanto no tenemos nada que responder a ningún órgano jurisdiccional, peor a una investigación penal”.

Para concluir, Julio César Trujillo señaló que las simples denuncias no pueden ser resueltas sin previa investigación e informó que en los próximos días se pronunciarán sobre este caso y sobre las medidas que tomarán en contra de la Fiscal encargada: “Esto es lo que también haremos en estos días; luego emitiremos una resolución sobre este particular y las medidas que vamos a adoptar ante estos hechos y sobre la actuación de la fiscal encargada, Ruth Palacios”.





(PF)

Fuente: El Telégrafo – Ecuadorinmediato