A través de Procuraduría, Ecuador insistirá a INTERPOL sobre difusión roja contra Rafael Correa, ratifica Presidente Moreno

"No es fácil que organismo apruebe esa detención internacional. No se olviden que no la aprobó con respecto al caso del señor (Abdalá) Bucaram, del doctor (Jamil) Mahuad, o de Alberto Dahik", comparó La INTERPOL rechazó el pedido de difusión roja contra el Expresidente de la República, Rafael Correa, informando a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que luego de analizar la petición determinaron que "la retención de los datos en el Sistema de Información no era compatible con la obligación de Interpol de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 2 de los Estatutos de INTERPOL)". Pero el Jefe de Estado, Lenín Moreno, confirmó que el Ecuador insistirá en este pedido a través de la Procuraduría General del Estado.