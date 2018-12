"Decisión de INTERPOL está en firme", intenciones de apelar o rever resolución "es otro sofisma", asegura abogado de Rafael Correa (AUDIO)

"Única posibilidad de que puedan revertirla es si es que autoridades ecuatorianas presentan hechos nuevos que justificasen aquello. Estos no existen porque está agotada etapa de instrucción fiscal", aclaró La INTERPOL rechazó el pedido de difusión roja contra el expresidente Rafael Correa y le informó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, que luego de analizar la petición determinaron que "la retención de los datos en el Sistema de Información no era compatible con la obligación de Interpol de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 2 de los Estatutos de INTERPOL)". En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, Caupolicán Ochoa, abogado del Exjefe de Estado, aseguró que esta resolución está en firme y que la única posibilidad de que se pueda revertirla es si es que se presentan hechos nuevos que justificasen aquello. "Estos no existen porque está agotada etapa de instrucción fiscal", remarcó. Por lo que calificó a las intenciones de apelar o insistir, como un "sofisma".