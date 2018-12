Presidente Moreno admite reunión con Paúl Manafort, pero niega que se haya hablado de asilo de Julián Assange

Confirmó conversaciones con Gobierno británico para encontrar una solución a situación de fundador de WikiLeaks "Es mentira, es falso que el señor Paúl Manafort haya venido a conversar del tema de Julián Assange", aseguró el Presidente de la República, Lenín Moreno, sobre lo revelado por Jason Maloni, portavoz del exjefe de campaña de Donald Trump, acerca de una supuesta reunión para manifestar la intención de retirar al fundador de WikiLeaks de la Embajada de Ecuador en Londres. Asimismo, confirmó que se han mantenido conversaciones con el Gobierno británico para encontrar una solución a la situación del asilado.

Explicó que, cuando ganó las elecciones se enteró de varias propuestas sobre inversiones en el país. Entre quienes llegaron estuvo un grupo de inversionistas chinos a los cuales acompañaba Manafort. “Se presentó como el Jefe de Campaña del presidente Trump, pero en esos tiempo no había ninguna acusación contra él”, acotó.

En ese contexto, Moreno confirmó que el político estadounidense manifestó su propuesta para comprar energía al país, pero que la respuesta que recibió fue negativa. “Con contundencia le respondimos que la Constitución del Ecuador impedía vender bienes estratégicos”, añadió.

“El señor Manafort pidió conversar conmigo, efectivamente, fuimos con la canciller María Fernanda Espinosa y volvimos a tratar de ese tema. Nunca de Assange y jamás negociar. No me agrada la presencia del señor Assange en la Embajada, pero hemos sido respetuosos con sus derechos humanos”, remarcó.

A su criterio, 6 años de estar asilado representan demasiado tiempo. “No me parece que permanezca encarcelado a pesar del buen trato que ha recibido en donde se encuentra”, señaló. En este marco, confirmó que se encuentran en conversaciones con el Gobierno británico para encontrar una solución.

“Estamos pidiendo que nos garantice aquello que queremos, que no será extraditado y que no corra peligro su vida. Nos enviaron una comunicación oficial indicándonos que la Constitución británica impide la extradición de una persona a un país en el que exista pena de muerte. Así que estaría el camino casi libre para que él se entregue. Digo casi porque él no se presentó por una causa y debería pagar una pena muy pequeña”, indicó.

Asimismo, informó que estas acciones han sido conversadas con la Procuraduría Judicial del fundador de WikiLeaks y ellos han dicho que están considerándolas y analizándolas.

Fuente: Entrevista Presidente Lenín Moreno

