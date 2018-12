Gobierno Nacional sigue evaluando posible eliminación de subsidios a combustibles, confirma Presidente Moreno

"Decisión de si se lo hará o no, se la conocerá en próximos días o meses", informó El Gobierno Nacional continúa evaluando una posible eliminación de subsidios a combustibles, confirmó el Presidente de la República, Lenín Moreno, durante una entrevista desde el Palacio de Carondelet, con un grupo de periodistas de medios de comunicación nacionales. "El tema es un tanto sensible y veremos que no afecte, ojalá en forma absoluta, a los más pobres. No tenemos una decisión, si es que se lo va a hacer o no se lo conocerá en los próximos días o meses", añadió.