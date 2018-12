Ministro de Ambiente "abre puertas" para dialogar con grupos ambientalistas

Hasta el momento, exministros no han firmado licencias para explotar Ishpingo. En redes sociales, surgen dudas que el actual Ministro, como ex empleado de Repsol, sí lo haga El recién posesionado ministro de Ambiente, Marcelo Mata, anunció que abre las puertas del Ministerio "para mantener un encuentro permanente con todos los sectores interesados en la política ambiental del país". Esto, tras las reacciones que han surgido, entre otras cosas, por la explotación petrolera que el Gobierno planea realizar en la zona de Ishpingo, considerada el corazón del Yasuní.

El anuncio de la explotación petrolera de la zona de Ishpingo, Elena Gálvez, vocera del colectivo YASunidos, lamentó que el Gobierno del Presidente Moreno aún no haya aplicado la voluntad del pueblo en las urnas tras la consulta popular del pasado 4 de febrero en referencia a la ampliación de la zona intangible en el Yasuní y la reducción del sector de explotación petrolera.

“Ahora, para la explotación del campo Ishpingo se está planteando la modificación de este Decreto, que implicaría la construcción de caminos que son la apertura a lo que queda del bosque, que son bastante complicados y que además, implican la circulación y el ruido en una zona en donde existen pueblos en aislamiento voluntario”, advirtió.

Sin embargo, el ministro de Energía y Recursos no Renovables, Carlos Pérez, aseguró que la producción petrolera en Ishpingo, no afecta a la zona intangible. Explicó que las licencias ambientales aún no han sido emitidas por el Ministerio del Ambiente (MAE), a pesar de haberse solicitado hace cerca de un año.

Ante ello, el recién posesionado ministro de Ambiente, Marcelo Mata, anunció a través de su cuenta de Twitter que es un Gobierno de diálogo, por lo que abre las puertas de esta Cartera de Estado para mantener un encuentro permanente con todos los sectores interesados en la política ambiental del país.

En redes sociales ha surgido el debate de que Marcelo Mata, como ex empleado de Repsol, firme las licencias para que se dé la explotación petrolera. El legislador Carlos Viteri publicó: “Ministro de Ambiente, Marcelo Mata, es ex empleado de Repsol. Carlos Pérez necesita licencia ambiental para explotar sur Ishpingo-Bloque43. Comisión de Biodiversidad solicitó comparecencia de Pérez, pero no asistió. Eminente peligro de genocidio Tagaeri-Taromenane”.

Ishpingo tiene reservas estimadas de 400.000 barriles de petróleo. Dentro de la proforma presupuestaria para 2019, el Gobierno consideró la producción de una plataforma en este campo con capacidad de 18.000 barriles diarios.

(PP)

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato