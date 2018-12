DATO: "Es una patraña lo que se montó contra Jorge Glas, exvicepresidente es un perseguido", asegura diputado mexicano

Comentó que seguirán presionando para conseguir la libertad del exsegundo mandatario Gerardo Fernández Noroña, diputado Federal de México, por medio de un video que esta subido en redes sociales, anuncio que acababa de visitar el exvicepresidente Jorge Glas, que se encuentra más de 45 días en huelga de hambre. "Es una patraña lo que se montó contra Jorge Glas, exsegundo mandatario es un perseguido político".

“Me han sorprendido muchas cosas, su entereza, determinación, claridad, pero públicamente está condenado por fraude o corrupción, supuestamente asociado al caso de ODEBRECHT y una serie de cosas. Pues resulta que las dos sentencias, no en firme, son por asociación ilícita eso demuestra que es un delito político”.

Comentó que en el caso de Jorge Glas hubo varias irregularidades, “lo que acabo de decir demuestra que es un perseguido y demuestra que es una patraña lo que se ha montado contra el exvicepresidente Jorge Glas. Porque no hay absolutamente nada sobre lo que los medios han hecho un escándalo y lo han condenado públicamente”.

Comentó que Jorge Glas está encarcelado por un asunto de corrupción que tiene irregularidades, “toda mi solidaridad. Nosotros vamos a estar presionando para que sea liberado porque es un preso político sin la menor duda”. Esa visita la hizo junto con el diputado salvadoreño Damián Alegría.

Esta visita una vez que un ex presidente, parlamentarios, ministros y dirigentes políticos de América Latina firmaron una carta dirigida al Presidente del Ecuador, Lenín Moreno, en la que piden el traslado del ex Vicepresidente Jorge Glas a la cárcel 4, en la ciudad de Quito. Los peticionarios consideran que el deterioro de la salud de la ex autoridad podría derivar en su muerte. (BGV)

Fuente: Twitter Gerardo Fernández Noroña/ Twitter/ Ecuadorinmediato