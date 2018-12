Liga Pro ya tiene trofeo, himno, balón y calendario para torneo de 2019

Primera fecha se planificó para el 10 de febrero próximo Trofeo, himno, balón y calendario del torneo nacional de la Liga Profesional, a disputarse en el 2019, con la presencia de 16 equipos, se presentaron oficialmente. La ceremonia, desarrollada en el Centro de Convenciones de Guayaquil, reunió a los principales dirigentes del fútbol ecuatoriano, a exjugadores, entrenadores e incluso a deportistas que han participado en otras disciplinas, como es el caso del extenista profesional Nicolás Lapentti.

Respecto al nuevo formato que tendrá el Campeonato Nacional en el 2019 y si esto ayudará para lograr que la selección ecuatoriana pueda juntarse y trabajar más seguido, el seleccionador de la Tricolor, el colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez, indicó que "juntar a las selecciones es de acuerdo a las fechas FIFA, entonces FIFA pone fechas de jugar y ya después no da autorización o no prestan los equipos a los jugadores. Entonces por más que saquen un formato, a no ser que todos jueguen en Ecuador y la mayoría de jugadores están fuera del país".

Por su parte, el presidente de la Ecuafútbol, Carlos Villacís, señaló que "fui una de las personas que siempre apoyó a la LigaPro. Yo he sido un ferviente creyente en que hay que darle todo el apoyo porque existe en otras partes, ¿por qué no aquí?. Pero tiene que ser fortalecida con su Federación que es papá y mamá de la LigaPro. La LigaPro, como dije siempre, ante los organismos internacionales existe a través de su Federación". Y sobre si es posible que subsistan a la vez la Ecuafútbol y la LigaPro, Villacís afirmó que sí, "como marido y mujer".

Uno de los puntos relevantes de esta gala fue la presentación del trofeo de la LigaPro, cuyo diseño "se inspiró en la fuerza y velocidad de los jugadores. Simboliza el poder y la magnitud de nuestro país. Está fabricado con el esfuerzo digno de la victoria en el deporte más hermoso del mundo", se indicó en un video.

Se entregaron reconocimientos a varios equipos, entre ellos a El Nacional, por ser el único club bi-tricampeón del fútbol ecuatoriano; a Liga de Quito, por ser el único conjunto ecuatoriano que ha ganado varios títulos internacionales como son la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana; a Emelec, por ser el mejor equipo de la presente década en nuestro fútbol; a Barcelona, por ser el club con más títulos en los campeonatos nacionales; y a Independiente del Valle, por su trabajo en las divisiones formativas.

También se reconoció el trabajo de varios dirigentes que impulsaron la creación de la LigaPro, entre ellos a Esteban Paz, Francisco Egas, Nassib Neme y Jaime Estrada.

Calendario 2019

En esta gala también se realizó la presentación del calendario del torneo nacional del 2019, que tendrá como novedad un nuevo sistema de competición y la inclusión de 16 equipos.

La primera fecha se planificó para el 10 de febrero próximo, aunque según la programación televisiva que establezca el canal que tiene los derechos de transmisión, esta jornada inicial se jugaría en un lapso de entre al menos tres o cuatro días; esto es desde el viernes 8 de febrero.

En esa primera jornada jugarán: Aucas vs. Emelec; Técnico Universitario vs. Universidad Católica; Barcelona vs. El Nacional; Deportivo Cuenca vs. Independiente del Valle; Guayaquil City vs. Macará; Fuerza Amarilla vs. Delfín; América de Quito vs. Mushuc Runa; y Liga de Quito vs. Olmedo.

El primer Clásico del Astillero oficial del 2019 se jugará en la 13ª fecha, el 12 de mayo, en el estadio Capwell; y el segundo se disputará en la 28ª jornada, el 20 de octubre, en el Monumental.

Fuente: El Universo

