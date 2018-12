"No se puede dar a todos todo lo que piden", insiste Ministro de Finanzas sobre observaciones a Proforma

Mayoría de ellas representan incremento de gasto, lamentó, sin embargo, aseguró que varias fueron acogidas El ministro de Finanzas, Richard Martínez, confirmó que varias de las observaciones que realizó la Función Legislativa a la Proforma Presupuestaria 2019 representan incremento de gasto, cuando lo que se busca es lo contrario. Sin embargo, aseguró que varias de ellas fueron acogidas. Pese a ello, el Secretario de Estado recalcó: "no se puede dar a todos todo lo que piden". Además, mencionó que durante esta semana se enviará la respuesta de la Función Ejecutiva a las recomendaciones del Parlamento. Adelantó que ésta acatará "el acuerdo previo con las universidades para garantizar el presupuesto de gratuidad, servicios e inversión".

“Tenemos en nuestras manos las observaciones que ha mandado la Asamblea Nacional y estamos ultimando detalles para dar respuesta a cada una de ellas. Hay varias que se acogen, otras en las que hacemos aclaraciones y además, compromisos que hay que asumir respecto de informes que hay que presentar”, indicó.

El Secretario de Estado ratificó que el Gobierno Nacional mantendrá su posición respecto de algunos temas, justificándolos, pero también se acogieron a determinadas recomendaciones. Mientras que el Legislativo tendrá la potestad de decidir si se ratifica en sus observaciones o si toma lo que se ha enviado y aprueba la proforma presupuestaria.

En el caso de la educación, explicó Martínez, se contempla la Inicial, Básica y Bachillerato, que debe computar un incremento de 0,05% del PIB por año; y la de tercer nivel; en donde no se establece un incremento de recursos, pero sí la garantía de la gratuidad para los estudiantes, la repotenciación, construcción y mantenimiento de las escuelas, alimentación escolar, programas de bachillerato acelerado (campaña ABC).

“Si todo esto se logró y está cubierto con una cantidad de dinero que es inferior a la presupuestada, eso quiere decir que estamos siendo eficientes. Entonces, sobre la base de esa eficiencia tenemos que crecer hacia adelante. El presupuesto sí se incrementa, pero es sobre la base de lo que ha logrado este año”, indicó.

Para el caso de educación, señaló el Ministro, hay un incremento de USD $560 millones y lo mismo para salud. “En el caso de educación llega a cerca de USD $4.100 millones y para el sistema de salud, a USD $4.000 millones. Entonces, no es que no haya un incremento, el debate se da sobre qué se registra el aumento”.

“Si se aspira a que el incremento sea sobre el presupuesto de 2018, es insostenible. Si el próximo año, con este aumento de USD $560 millones, se ejecuta muy bien para emplear servicios, cobertura, garantizar calidad; el próximo año, el 2020, se tendrá que hacer una valoración sobre ese monto”, mencionó.

Martínez se refirió además, al análisis que se da criticando el aumento del gasto corriente en la proforma debido a que no se toma en cuenta que se incluye los USD $1.200 millones para cumplir con la disposición de la Corte Constitucional (CC). “Si lo sacamos y vemos bienes y servicios hay una reducción importante y vemos una contención de la masa salarial. Va a seguirse optimizando, pero el hecho de ya haber estabilizado, por lo menos, es un gran esfuerzo”.

En el caso de la seguridad social, detalló, son USD $1.240 millones, pero el IESS ha dicho que son cerca de USD $1.800. “Nosotros hemos encontrado varias inconsistencias dentro de las bases de datos. Hemos dicho que vamos a reconocer lo que, en nuestra opinión, es lo que corresponde en este momento, que son los USD $1.240 millones. Sobre el saldo de la expectativa del IESS vamos a instalar una mesa de trabajo que nos permita determinar cuál es el valor exacto”.

“En este momento esa también es una de las respuestas que le estamos dando a la Asamblea y me parece que vaya observando todo aquello. Luego están los USD $350 millones para los incentivos jubilados el próximo año. Ahí hay una concentración fuerte en maestros y médicos, básicamente, y luego en partidos de otras funciones del Estado, entendiendo que, tanto el sector de salud como el de educación, son los que mayor cantidad de personas tienen trabajando allí”, puntualizó.

Anunció que, hasta este 2018, el Gobierno Nacional reconocerá los valores que corresponden a la jubilación obligatoria, que había sido su compromiso, y los irán pagando de a poco, en función de la disponibilidad de los recursos. “En este régimen ya se ha pagado más de USD $1.000 millones. El próximo año estamos pagando USD $350 millones y los saldos restantes los iremos programando a lo largo del año, de tal manera que los jubilados tengan, al igual que este año, una expectativa, en función de prioridades”.

“No se puede cancelar todo de un día a otro porque no se tiene el dinero para hacerlo, no se puede pagar todos los rubros, tampoco se puede garantizar las expectativas de todo el mundo. En el marco general del análisis presupuestario, no se puede dar a todos todo lo que piden. La administración, el rol del Ministerio de Finanzas es actuar con responsabilidad en función de una cantidad de recursos limitados. Esto es como una familia, como una empresa: todo el mundo puede pedir, todas las aspiraciones son legítimas, todas las expectativas son altas; pero hay que administrar con lo que hay”, recalcó.

Asimismo, el Ministro señaló que la expectativa del Gobierno Nacional es que, a 2020, 2021; se pueda cerrar la brecha del equilibrio primario. “El déficit primario es aquel que se comporta sin contabilizar los pagos de deuda. Esa es una buena variable de registro porque quiere decir que ya hay un equilibrio sobre aquello que no es deuda. En esa medida se puede ir reduciendo el nivel de endeudamiento del país”.

De allí, dijo, hay que enfocarse en el gasto global, en el déficit o superávit global. “Nosotros creemos que, al 2021, todavía vamos a cerrar con un déficit menor, en unos niveles muy manejables, cercanos al 1%; en función de las decisiones que se vayan tomando. Pero dejaremos una economía bastante enrumbada y lo que se debe garantizar de ahí para adelante es evitar que los presupuestos sigan acumulando déficit”.

“Tener mucha consistencia en el trabajo Ejecutivo y Legislativo porque, de esas 17 observaciones, la mayoría son incremento de gasto. Entonces, el discurso en la parte política está muy bien porque se habla de no más derroche y no más gasto, pero cuando se ven las observaciones, todas son incremento de gasto. Entonces, tiene que haber un compromiso y una corresponsabilidad en este punto”, añadió.

Por lo que remarcó que la corresponsabilidad que se le está pidiendo a la Asamblea es que cada ley que se apruebe tenga un análisis de gasto y de ingreso. “Si se va a aprobar una ley que genera más gasto, el Legislativo, por responsabilidad, debería decir cuál es la fuente de ingreso con la que se va a cubrir dicho gasto. Si es una normativa que va a reducir el ingreso, que me digan cómo compenso esa disminución y dónde se hace el ajuste de gasto”.

