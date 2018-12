Declaraciones de quienes ejecutaron plagio a Fernando Balda son evidencias que vinculan a Rafael Correa en el caso, según Presidente Moreno

Sin embargo, insistió que el expediente "está en manos de la justicia" El Presidente del Ecuador, Lenín Moreno, habló sobre la situación legal del ex Mandatario Rafael Correa, quien está vinculado al plagio del político Fernando Balda en Colombia, indicando que "todas las evidencias apuntan al ex Presidente Correa" y añadió que estas pruebas serían "las declaraciones de todas las personas que ejecutaron el acto del secuestro, que se encuentra en la cárcel".

“Prometí una lucha frontal a la corrupción”, indicó el Mandatario, catalogando al proceso como una “cirugía mayor a toda la política y a la posible corrupción”.

“Antes de que ganase las elecciones ya surgió el escándalo de ODEBRECHT, que involucraba directamente a varios ministros, inclusive, a un ex Vicepresidente del Ecuador (Jorge Glas) ante esas circunstancias, una cirugía mayor no se puede hacer si no se brinda lo que corresponde a cada una de las funciones: autonomía y libertad para cumplir con sus tareas”, acotó.

“Ahora se llama revolución a cualquier cosa”, insistió el Presidente y admitió haber iniciado con el proceso.

“Me encontré con un joven (Rafael Correa) embebido en la tarea de cambiar sustancialmente las condiciones de Ecuador, lograr equidad, me encontré con ese compañero de fórmula, por eso acepté, a pesar de haber tenido siempre cierta resistencia a aceptar candidaturas políticas, acepté con esa condición y, realmente, se cumplió”, detalló en entrevista con CNN.

Relató que, al principio, hubo libertad de que cada una de las autoridades, inclusive las actividades que le encomendaron como Vicepresidente, sean cumplidas.

“Hicimos un buen trabajo, todo marchaba bien, en el momento en que decidió reelegirse por tercera ocasión, estaba en Ginebra, cumpliendo tareas de Naciones Unidas, desconoció la posibilidad de consultarle al pueblo, que es nuestro principal mandante, no le consultó, consultó a la Corte Constitucional, la Corte Constitución le dijo que sí podía ser, por tercera vez, candidato”, dijo.

En el momento en que Rafael Correa “vio no tenía ninguna posibilidad de ganar las elecciones fue a Ginebra, no digo a rogarme por no ser grosero, pero sí me insistió por dos horas que aceptase la candidatura”.

“Me decía que la revolución puede tropezar, que la revolución no va a avanzar, un poco me creí esa cantaleta, regresé como candidato, unas elecciones bastante duras, sabía que la única persona que, en esas circunstancias, podía ganar las elecciones era yo”, relevó el Jefe de Estado, quien mencionó el respaldo que acumuló entre los ecuatorianos por su paso por la Vicepresidencia.

“El desgaste de la Presidencia de Correa no fue óbice para que yo gane las elecciones, la gané con un margen bastante estrecho, pero la gané, a partir de ese momento cumplí lo que había prometido”, enfatizó.

Tres o cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, recordó el Presidente Moreno, el envío de una carta a Alianza PAÍS, en la cual insistía en la necesidad de hacer cambios.

“Entre los cambios: no reelección, no le debe haber gustado, volver a acercarnos a aquellos movimientos políticos sociales, que fueron nuestra base de sustento para poder seguir ganando elecciones, por ejemplo, los indígenas, pero, lastimosamente, en el tiempo de Correa, al final, cuando todo se volvió un poco extraño, un poco siniestro, las confrontaciones fueron muy fuertes, siniestro, sí, porque empezaron a designarse a dedo a autoridades que debía elegirlas el Consejo de Participación Ciudadana, prácticamente, todo era lo mismo”, expresó.

En la entrevista, además, recalcó que se espió a ministros, empresarios, opositores políticos: “Posiblemente a secuestrarlos, eso está en manos de la justicia, por ejemplo, el caso del señor Balda”, añadió.

Empezaron a saltar elementos de corrupción, dijo el Mandatario y recalcó que la preocupación fue mayor.

“En ese momento, el Presidente Correa me reclamó y me dijo que había ofrecido proteger a los compañeros, pero, por favor, le dije, no confundamos proteger es una cosa, solapar es otra cosa, eso no lo voy a hacer bajo ninguna circunstancia, en ese momento, vino el distanciamiento, él estaba todavía ahí (en Ecuador), el detonante de todo fue la convocatoria a consulta popular para que el pueblo diga si es que quiere que haya o no reelecciones”, indicó.

Sobre el estatus jurídico de Rafael Correa, el Primer Mandatario detalló que existen varias acusaciones en su contra.

“De la que más ha salido a los medios de comunicación es la de un secuestro a un ex opositor político, el señor Fernando Balda, fue un miembro del movimiento, que, en un momento, se distanció, cuando encontró corrupción y empezó a denunciarla, además, de ciertos asuntos personales que siempre lo he criticado, el señor Balda fue a Colombia y parece que allá se envió a secuestrado”, describió sobre el caso.

“Todas las evidencias apuntan al ex Presidente Correa”, agregó, al tiempo de mencionar que las pruebas serían “las declaraciones de todas las personas que ejecutaron el acto del secuestro, que se encuentra en la cárcel”.

Con información de CNN y Ecuadorinmediato

