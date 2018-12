Presidente Moreno: Fiscal Fabián Salazar, que declaró que cámara en Carondelet estaba desconectada, "estaba muy vinculado" a Rafael Correa

Según afirmó, sí se comprobó que dispositivo era monitoreado por ex Mandatario El Presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que se ha comprobado que la cámara, que se había ocultado, según denunció en septiembre del año pasado, en su despacho en el Palacio de Carondelet, era monitoreada por su antecesor Rafael Correa. Denunció, asimismo, que el Fiscal Fabián Salazar, encargado de los peritajes del caso y que dijo que el dispositivo no estaba conectado, "estaba muy vinculado al ex Presidente Correa".