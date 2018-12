Rafael Correa sobre María A. Vicuña: "Es claro que pactó renunciar al cargo para que la dejen libre, porque se sabe culpable"

Exvicepresidenta es investigada por, presuntamente, haber "diezmado" cuando fue asambleísta Este 04 de diciembre, María Alejandra Vicuña renunció a su cargo como Vicepresidenta de la República, luego de que el Presidente Lenín Moreno le quitara funciones para que pudiera defenderse de las acusaciones sobre presuntos "diezmos" que habría realizado cuando fue asambleísta. Para el Exmandatario Rafael Correa, la "rapidez" con la que dimitió la ahora exautoridad responde a un "pacto para que la dejen libre, porque se sabe culpable".

“¡Con qué rapidez renunció la “vicepresidenta”! Ya estoy viejo para creer en esas cosas. Es claro que pactó renunciar al cargo para que la dejen libre, porque se sabe culpable. ¡Qué diferencia con JORGE Glas, que jamás renunció, pero lamentablemente creyó en la justicia cuántica!”, reaccionó Correa a través de su cuenta en Twitter, acompañando su opinión con una imagen.

Y es que éste martes, en una extensa carta, María Alejandra Vicuña justificó su renuncia asegurando que “el país no merece inestabilidad”, pero además, indicando que no se va a prestar para que se generen rumores de una posible muerte cruzada o de la renuncia del Presidente. “Estaré siempre dando la cara con la frente en alto como solo la gente honesta puede hacerlo. Me defenderé como ciudadana, no desde la Vicepresidencia, a pesar que todos saben que esta canallada es por el cargo que ocupo. Ayer (lunes) solicité una licencia sin remuneración que fue comunicada a quien considero primero debía saberlo”.

“Sin embargo, creo que el país no merece esta inestabilidad, no me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del Presidente o de grave conmoción interna. Una Vicepresidencia sin funciones no se conduele con lo que el país necesita: ¡trabajo, reactivación productiva y generación de riqueza para poder garantizar su justa distribución priorizando siempre a los más pobres! Y si bien, el Presidente de la República me ha reiterado su cariño, entiendo que el liberarme de las funciones busca garantizar mi legítimo derecho a la defensa. Presento la renuncia a mi cargo, pues prefiero que él pueda contar con alguien más para que asuma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó. El país quiere y necesita paz para avanzar”, indica una parte de su misiva.

Mientras tanto, este miércoles, la Asamblea Nacional conocerá la renuncia de María Alejandra Vicuña debido a que es la Función Legislativa la encargada de aquello.

