EL DIARIO (Manabí) Campesinos piden atención

Afiliados al Seguro Social Campesino se reunieron en las afueras de la Gobernación para exigir atención Al grito de "¡si en el campo no se siembra, en el pueblo no se come!", los manifestantes se congregaron en la acera del parque Central, frente a la gobernación, ya que un piquete de policías les impidió acercarse como ellos pretendían.