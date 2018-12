Consejo de la Judicatura Transitorio asegura que "no interfiere en la justicia", en respuesta a CNJ

Marcelo Merlo titular de entidad comentó que no quiere "polemizar" con la Corte Nacional de Justicia Ayer, 03 de diciembre, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitió un comunicado advirtiendo que el Consejo de la Judicatura transitorio (CJ-T), debido a la expedición de dos resoluciones interpretativas, "no solo se atribuye competencias que no le corresponden, sino que interfiere en la administración de justicia, atentando el principio de independencia interna". Ante esto el CJ-T respondió diciendo que "no interfiere en la justicia" a palabras de su titular, Marcelo Merlo.