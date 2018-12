ANUNCIO: Juan Sebastián Roldán: Asamblea debe resolver renuncia de María Alejandra Vicuña

Informa que en estos días se tomará las decisiones con respecto a la conformación de la terna Luego de que María Alejandra Vicuña presentó su renuncia irrevocable como vicepresidenta, el Secretario particular del Presidente, Juan Sebastián Roldán aclaró que la Presidencia no es responsable de este trámite y que le corresponde a la Asamblea Nacional atender su renuncia. Vicuña es investigada por presuntos cobros indebidos a sus ex asesores cuando era asambleísta. Además, Roldán aclaró que el Presidente recibió hoy la noticia y, por ello, tomará en estos días las decisiones sobre la conformación de la terna.