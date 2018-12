Premio Nobel de la Paz pide traslado de ex Vicepresidente Jorge Glas a cárcel en Quito (DOCUMENTO)

Situación del ex Segundo Mandatario "se enmarca en la criminalización y persecución de los gobiernos y frentes políticos progresistas y populares" Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y el Coordinador Nacional de la Fundación Servicio Paz y Justicia se sumaron al pedido de varias organizaciones sociales y de derechos humanos para que el ex Vicepresidente Jorge Glas sea llevado nuevamente a la cárcel 4, en Quito. A través de una carta del 3 de diciembre, advirtieron sobre el débil estado de salud de la ex autoridad.