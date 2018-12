En huelga de hambre se declararían trabajadores de GamaTV si Gobierno no cumple con pagos hasta 15 de diciembre (AUDIO)

Audio Diciembre 04 - Mauricio Herrera



Mauricio Herrera, informó que este miércoles mantendrán una reunión con secretario de Presidencia, José Agusto Briones, para determinar una forma y una fecha de cancelación de deuda La mañana de ayer, con pancartas y frases exigiendo al Gobierno y al Presidente Lenín Moreno que cumplan con el pago de más de USD$ 6 millones, los trabajadores de GamaTV realizaron un plantón en Quito y Guayaquil. En la Plaza Grande, miembros de la Policía Nacional utilizaron gases y canes para detener a la protesta, lo que causó que varios de ellos salgan heridos y otros detenidos. En horas de la tarde, la ministra del Interior, María Paula Romo, pidió disculpas por el accionar de los uniformados. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el secretario general del Comité de Empresa del medio incautado, Mauricio Herrera, lamentó los sucesos y esperan que la cancelación de los recursos se pueda dar hasta el 15 de diciembre, caso contrario, volverían a salir a las calles, pero además, se declararían en huelga de hambre.

El también camarógrafo del medio incautado relató por qué se dieron los enfrentamientos con los uniformados. Según indicó, los ánimos estaban caldeados luego de un intento de “tomadura de pelo” por parte de un trabajador de la Secretaría de Gestión de la Política, y por tratar de silenciarlos durante el tradicional Cambio de Guardia de todos los lunes.

“Se acercaron dos funcionarios desde la Presidencia y nos condujeron hasta una oficina, diciéndonos que ahí nos van a dar una solución. Fuimos hasta esa oficina del Ministerio de Gestión de la Política y nos atendió un señor de apellido Ortiz, quien nos pidió que le expliquemos, poco más desde el nacimiento del canal. Entonces nos dimos cuenta de que era una tomadura de pelo”, relató.

Esta situación, dijo, fue comunicada a los demás trabajadores que estaban apostados en los alrededores de la Plaza Grande, quienes, indignados, mostraron su molestia. Pero minutos después, se envió a personal de Protocolo para pedirles que “se callen” porque, según las normas del Cambio de Guardia, no podían estar manifestándose.

“Eso también molestó a la gente y no les gustó que nos manden a callar porque es un derecho que venimos a reclamar. Luego colocamos nuestras banderas y pancartas sobre la valla, en ese momento, los policías pensaron que nos íbamos a tomar la Plaza, ellos vienen corriendo y se encuentran con la valla y una parte de ésta se levanta. Como la gente estaba enojada con todo esto que nos hicieron, aprovechamos para intentar entrar por ahí, pero ahí fuimos agredidos en forma salvaje, grosera. Nos tiraron gases, nos echaron los perros, nos dieron de garrotazos”, lamentó.

Esto causó que cuatro personas resultasen heridas y dos detenidas. A su criterio, a pesar de la crisis por la que están pasando, estando impagos por 3 meses, sin cancelación del IESS y con todo en contra, no es justo que los hayan tratado de esa manera. “Fue muy indignante, muchos de nuestros compañeros llevaron a sus familias, a sus esposas, a sus hijos. Jamás en nuestro pensamiento estuvo el crear un ambiente de violencia”.

Mauricio Herrera reiteró que su pedido es la celeridad en el proceso para tramitar el pago de los USD $6 millones 750 mil dólares que el Gobierno debe cancelar luego del informe de la Contraloría, que confirmó dicho perjuicio al canal. “Es un espacio de programación que utilizó el Presidente de la República de ese tiempo y tienen que pagarlo porque es un negocio, así de simple”.

Constantes han sido las reuniones que han mantenido, en este caso, con la gerente de Medios Públicos, Martha Moncayo, para conocer cómo va el proceso. “Ella ha sido la persona más próxima al Gobierno con quien, casi todos los días, hemos estado tratando de solucionar esta situación. Pero no ha sido fácil porque, incluso a ella, esto se le sale de las manos”.

“El cambio de autoridades que tenían que sacar este trámite fueron cambiados. Por ejemplo, esto está en manos del Secretario de la Presidencia, que ahora es José Agusto Briones. Él tiene a cargo la responsabilidad de estudiar, nuevamente, el proceso, sacar el informe con una orden hacia el Ministerio de Finanzas para que se produzca el pago”, detalló.

Tras las manifestaciones de este lunes, los trabajadores de GamaTV han sido convocados a una reunión con Agusto Briones, en el Palacio de Carondelet, este miércoles, a las 10h00, para determinar cómo se dará el pago y la fecha a realizarse. “Nosotros queremos que esto se agilite, no podemos esperar más. Estamos 3 meses impagos, la gente no tiene para comer, para coger un autobús e ir a su puesto de trabajo”.

Aclaró, en este marco, que el análisis del informe de Contraloría fue hecho desde 2015 a 2017. Por lo que, en acuerdo con los trabajadores, con los más de USD $ 6 millones se realizó una prelación de pagos. “Allí esta, primeramente, pagar a los trabajadores: sus sueldos, sus décimos, el IESS, BIESS, a los jubilados que se van a desvincular y a quienes estén desvinculadas, deben tener su liquidación”.

“Eso sí nos va a poder ayudar a nosotros y al canal para salir adelante y salir de la disolución que ha establecido la Superintendencia de Compañías para GamaTV”, indicó. En este marco, ratificó que, pese a estar impagos, su trabajo no ha decaído, sino que se ha intensificado. “Nosotros nos damos cuenta que es ahora cuando la institución nos necesita más, hemos puesto un poco más de nuestra atención al trabajo y lo hacemos normalmente, de forma diaria y a sabiendas de que no vamos a tener las remuneraciones a tiempo. Pero tenemos la esperanza de que este dinero de las sabatinas pueda paliar la situación por la que estamos pasando”, añadió.

El Secretario del Comité de Empresa de GamaTV reiteró que no han planteado un plazo a las autoridades para que se dé una solución porque conocen que esto requiere un proceso. “Como el tema es burocrático, entendemos que las autoridades no quieren cometer errores ni verse metidos en Contraloría como responsables. Sin embargo, a partir de lo que sucedió el día de ayer y conforme a nuestra consigna con la que iremos el día de mañana, entonces diremos que el pago no debe pasar del 15 de diciembre”.

“Si es que sucediera lo contrario, que no nos pagaran hasta el 15 de diciembre, nosotros no queremos tomar medidas contrarias al diálogo, pero la verdad es que no se puede hacer más e iríamos a protestar. Saldríamos a las calles a manifestarnos pacíficamente, para hacernos visibles ante las autoridades y para que vean que nuestra situación es crítica y llegaríamos, incluso, a una huelga de hambre”, concluyó.

(JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com