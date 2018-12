Pablo Romero: Alias "Ruso" y operación "Caminito" sí existieron; 20 documentos y 10 funcionarios de SENAIN lo prueban (AUDIO)

Audio Diciembre 04 - Pablo Romero



Orden de prisión en su contra es "una patraña más, se cumple la orden del asesor presidencial, Santiago Cuesta", culpó Pablo Romero, ex Secretario Nacional de Inteligencia, en declaraciones para Ecuadorinmediato, desmiente a la Contraloría y asegura que alias el "Ruso" sí existió y trabajó durante 8 meses para la SENAIN en asesoramiento sobre cibercrimen en el marco de la operación "Caminito". Romero recalcó que 10 funcionarios de la institución y más de 20 documentos y pruebas confirman la existencia del hacker, contratado después de una vulneración al sistema informático de la cúpula del Gobierno, en 2013.

“Una patraña más, se cumple la orden del asesor presidencial, Santiago Cuesta, en virtud de negarme a inventar una historia contra el ex Presidente Correa”, así reaccionó Romero ante la orden de prisión en su contra por el caso “Caminito”, que se realizó durante 8 meses, bajo su mando.

Romero estuvo en la Secretaría Nacional de Inteligencia, como titular y como segundo al mando, aproximadamente 22 meses.

“Rendí a la Contraloría General del Estado 7 exámenes, los exámenes son trimestrales; de estos 7 exámenes, 6 salieron totalmente positivos, es decir, la Contraloría no encontró absolutamente mal uso de fondos públicos, por lo tanto, se elaboraron las actas respectivas de conformidad, se ordenó la incineración de los documentos y se suscribieron los documentos respectivos”, informó.

Al hablar de la operación “Caminito”, Romero recordó que, a comienzos del año 2013, la cúpula del Gobierno, encabezada por el Presidente, Vicepresidente, incluida, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía, ministerios, Asamblea Nacional, entre otros, fueron atacados cibernéticamente.

“No solamente Ecuador fue atacado, también Venezuela, Colombia, Bolivia, Argentina y Cuba”, recordó.

La tarea de descubrir de dónde provino el ataque fue difícil porque el Estado ecuatoriano no estaba preparado para este escenario, admitió Romero.

“Nos tardamos aproximadamente unos 4 meses para encontrar la punta del ovillo y logramos reclutar al Ruso, que era parte de esta banda de hackers, que se autodenominaba “Los Centauros””, contó.

"El Ruso durante 8 meses asesoró a la Secretaría de Inteligencia, se reunió con aproximadamente 10 funcionarios en diferentes fechas a lo largo de esos 8 meses, además, brindó asesoramiento online, no es que Pablo Romero se ha inventado al Ruso o algún funcionario de la Secretaría de ha inventado al Ruso", detalló.

El "Ruso" en la gestión de Romero, asesoró en todo lo que tenía que ver con temas de fortalecimiento tecnológico, es decir, “qué tipo de dispositivo hay que colocar en los servidores de las diferentes instituciones gubernamentales para evitar la intromisión de los hackers".

Según Romero, la Contraloría “extrañamente” concluyó que la actividad no se había efectuado porque el principal involucrado, alias “Ruso”, experto en ciberdefensa, no existía.

“En el año 2014, que se hizo el examen correspondiente, la Contraloría tuvo acceso a las declaraciones de los funcionarios que trabajaron con el Ruso, tanto a los que se reunieron de manera personal con él, como a los que trabajaron de manera online, porque la asesoría se la hacía también telemáticamente”, explicó.

Más de 20 documentos y pruebas confirman la existencia de alias “Ruso” y de la operación, recalcó Romero, sin embargo, criticó que las mismas no hayan sido tomadas en cuenta por la Contraloría.

“Como la identidad era encubierta como todas las operaciones, no es la única, todas las operaciones, en los 22 meses, seguramente con los secretarios anteriores y con los secretarios posteriores es la misma forma de trabajar, Contraloría nunca objetó absolutamente nada”, acotó.

Para Romero, el “afán” del ex Contralor Carlos Pólit no era conocer la identidad de alias el “Ruso”, sino que él pensaba que se estaba investigando los negocios que tenía en Estados Unidos y supuestamente el “Ruso” había elaborado un informe; situación que fue desmentida por el ex titular de la SENAIN.

“Permanentemente quería tener acceso a los informes cuando la ley dice que tiene que auditar dineros, no tiene que auditar contenidos de informes”, sostuvo.

Acerca de la identidad del “Ruso”, Romero comentó que con los recibos con los que recibía el dinero, el asesor acompañaba una copia de una identidad encubierta de él.

“La proporcionaba él mismo, no es que la Secretaría la inventó, resulta que la Contraloría determinó que esta identidad era falsa, no existía el Ruso, no existía la operación Caminito, por lo tanto, elaboró un informe con indicios de responsabilidad penal y envío a la Fiscalía”, enfatizó.

El tema ya fue conocido en la justicia, en 2015, indicó Romero, quien sostuvo que los funcionarios que conocían del tema dieron sus versiones ante la Fiscalía cuando estaba a cargo Galo Chiriboga.

En ese año, Chiriboga, según Romero, solicitó al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) que se levante la desclasificación de la operación y fue negado.

"Por lo tanto, en ese momento, le correspondía a la Fiscalía archivar la indagación, sin embargo, eso se mantuvo abierto y ahora por la coyuntura política, para presionarme, a obligarme a que declare en contra del ex Presidente Correa", acotó.

Reveló, además, que Rommy Vallejo, quien lo sucedió en el cargo, sintiéndose atacado por los hackers, le pidió ayuda.

"La operación terminó en enero del 2014, salí en marzo de 2014, posteriormente, el teniente coronel Rommy Vallejo me contacta y me solicita que, por favor, le ayude a contactar a este señor Ruso para que pueda seguir brindándole servicios de asesoría porque habían tenido muchos ataques, efectivamente, le ayudé, de esa reunión tenemos evidencias, fotografías", indicó.

