Pedido de licencia solicitado por vicepresidenta Vicuña se tratará este jueves en Asamblea Nacional

Además, Parlamento conocerá y resolverá sobre autorización para enjuiciar penalmente a exlegisladora Sofía Espín A las 10h50 de este 06 de diciembre, la Asamblea Nacional conocerá la solicitud de licencia sin remuneración de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, quien desde este lunes se encuentra sin funciones. Esta decisión se da luego de que la Segunda Mandataria fuera acusada de, presuntamente, haber realizado cobros indebidos a sus exasesores cuando fue legisladora.

Asimismo, el Parlamento conocerá y resolverá sobre el pedido de autorización para iniciar un juicio penal contra la exasambleísta de Revolución Ciudadana, Sofía Espín, por su visita a la testigo protegida, Diana Falcón, involucrada en el caso de supuesto plagio al político Fernando Balda.

Cabe recordar que María Alejandra Vicuña solicitó esta licencia sin remuneración con la finalidad de planificar su legítima defensa con su equipo jurídico, hasta el próximo 31 de diciembre.

“El proceso de defensa que debo sostener en la Fiscalía General del Estado, por investigaciones motivadas por denuncias que se difundieron sin contraste alguno en un medio de comunicación y con mi equipo jurídico, y con la finalidad de no distraer el cumplimiento de las múltiples funciones que Usted me ha encomendad; considero señor Presidente que en esta primera etapa, es mi responsabilidad y deber con el país, solicitarle que me conceda una LICENCIA SIN REMUNERACIÓN hasta el 31 de diciembre del presente año, a fin de que este proceso no afecte la gestión del Gobierno", indicó la carta.

El documento fue firmado este lunes 03 de diciembre y enviado además, a José Agusto Briones, Secretario General de Presidencia de la República. Sin embargo, el documento no debió ser enviado hasta el Palacio de Carondelet, sino directamente a la Asamblea Nacional.

(JPM)

Fuentes: Twitter El Universo (periodista Vicente Ordóñez)/Pública FM – Ecuadorinmediato.com