Paul Manafort habría llegado a Ecuador, en 2017, para negociar "gran comisión" por inversión china en sistema de energía nacional

Viaje se realizó en mayo; días después de que el Presidente ecuatoriano asumió el poder El diario estadounidense The New York Times informó que el ex jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, llegó a Ecuador, en 2017, a los pocos días de que el Presidente Lenín Moreno asumió el poder para gestionar una gran comisión por un eventual acuerdo, en el que China invertiría en el sistema eléctrico ecuatoriano.