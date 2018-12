"No hay causales para una muerte cruzada", Ecuador vive en un Estado de derecho, asegura Santiago Cuesta

Consejero de Gobierno ratificó que Presidente Moreno "no levantó ni bajó el dedo" a vicepresidenta Vicuña con decisión de "liberarla" de sus funciones El consejero de Gobierno para la Optimización del Estado, Santiago Cuesta, ratificó que "no existen causales para una muerte cruzada", apropósito de la decisión del Presidente de la República, Lenín Moreno, de "liberarla de sus funciones" a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. "No han conmoción nacional, el país está en paz, hay libertad de expresión, no hay ataques de políticos ni a periodistas. Estamos viviendo en un Estado de Derecho, pero parece que la gente quiere volver al caos anterior", añadió.

“El Presidente utilizó la palabra correcta: ‘la voy a liberar de sus funciones’. La va a eximir de que tenga que hacer lo que estaba encargada de hacer, que era de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, de ciertas funciones de coordinación con el IESS. Lo que se hace es eximirla de esas responsabilidades, liberarla, para que atienda su defensa”, explicó.

Cuesta indicó que Vicuña envió una comunicación en la cual solicitaba una licencia sin remuneración hasta el 31 de diciembre, misma que fue analizada con el Departamento Jurídico de la Presidencia, pero se determinó que estaba “mal enviada” porque la persona que tiene que resolver sobre aquello es la Asamblea Nacional y no el Presidente de la República.

“Hoy trasladaremos la comunicación de la Vicepresidenta hasta la Asamblea Nacional y ésta optará por dar la licencia o no. Lo que tenemos que pensar es en lo que el Presidente Moreno ha venido pidiendo durante todo su mandato. El problema es que los ecuatorianos aún no nos acostumbramos: a la independencia de poderes del Estado. La Asamblea es uno de los poderes y son ellos los que tienen que resolver sobre la licencia”, dijo.

Para Cuesta, el Jefe de Estado “no ha levantado el dedo, ni para arriba, ni para abajo” en el caso de la Segunda Mandataria, sino que le ha dado la oportunidad de defenderse. “Tampoco le hemos dicho que cuenta con nuestro apoyo, ni ponemos las manos al fuego por nadie. Esto, simplemente, es un: señora, defiéndase ante la ley. Son estamentos del Estado que son independientes y que deben trabajar así”.

El solicitar la renuncia a la Vicepresidenta no se puede, aseguró Cuesta ante las críticas que han recibido por parte de diversos sectores, y reiteró que la Constitución es clara e indica que Vicuña puede renunciar o solicitar licencia ante la Asamblea Nacional, o por fuerza mayor o por voluntad propia.

Además, aclaró que la Segunda Mandataria, ahora sin funciones, “sí fue elegida popularmente”. “Fue elegida por la Asamblea, que representa al pueblo ecuatoriano. Entonces, se mandó una terna porque la Constitución prevé que en caso de falta del Vicepresidente, el Presidente de la República enviará una terna y sobre ella se elegirá al Segundo al mando definitivo”.

“Si mañana le dan licencia a la Vicepresidenta, el Presidente tiene la obligación, de acuerdo a la Constitución, de que a uno de sus ministros se lo nombre como Vicepresidente de la República. Ya empezaron especulaciones de un montón de nombres. Pero no habrá terna. En la primera parte, solamente hay el encargo de la Vicepresidencia a un Ministro de Estado. Si es que hay una ausencia definitiva de la Segunda Mandataria, en ese momento se envía la terna”, detalló.

El Consejero de Gobierno señaló que la exhortación de la Asamblea Nacional para que renuncie María Alejandra Vicuña “es ilegal” porque ésta tiene funciones específicas. “Ellos pueden llevar a juicio político a la Vicepresidenta, el problema es que no hay Corte Constitucional y requieren de un paso previo allí. Entonces tampoco podrían llamarla a un juicio político porque sería ilegal. La gente pide cosas que no debe pedir. Que se le pida la renuncia, no se puede porque ese es un acto voluntario; que se meta preso a fulano de tal, no se puede y no debe ocurrir nunca”.

Asimismo, Cuesta remarcó que no se ha hablado de una posible muerte cruzada, la misma que se puede dar, según explicó, cuando la Asamblea interfiere en el desarrollo económico del país, no le aprueba leyes al Presidente o entorpece el trabajo. “¿Qué entorpecimiento hemos tenido de la Asamblea?, ¿Cuál es la razón jurídica para una muerte cruzada? No existe”.

“No han conmoción nacional, el país está en paz, hay libertad de expresión, no hay ataques de políticos ni a periodistas. Estamos viviendo en un Estado de Derecho, pero parece que la gente quiere volver al caos anterior. Como digo yo: se fue (Rafael) Correa, pero han quedado correítas. Entonces, todo el mundo quiere que si mañana se acusa a fulano de ladrón o corrupto, quieren que a las 48 horas esté preso. No hay causales para una muerte cruzada”, criticó.

Reiteró que no hay condiciones para aquello, pero tampoco votos para que se la declare. “Este es un mecanismo para disolver la Asamblea, el Presidente gobierna durante seis o siete meses hasta que se convoque a las elecciones y luego el resultado determinará si éste continúa o no en funciones. Pero este tema no ha estado, ni siquiera, dentro del radar de la Presidencia de la República esta opción”.

(JPM)

Fuente: Radio Sonorama/Canal Uno

Ecuadorinmediato.com