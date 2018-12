Director de DAC, cuestionado por incluir en su currículo cursos que no habría tomado

Seminarios ficticios y capacitaciones no certificadas son algunas de las inconsistencias que figurarían en hoja de vida de Carlos Álvarez En el despacho del asambleísta Fabricio Villamar (CREO), en Quito, reposan documentos que cuestionan la trayectoria profesional de Carlos J. Álvarez, quien ocupa desde 2017 la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador (DAC), la máxima autoridad a cargo de la planificación, regulación, control y administración de la actividad aeronáutica y aeroportuaria del país.

Según Villamar, el currículo que Álvarez presentó el 18 de octubre de 2017 ante los miembros del Consejo Nacional de Aviación Civil del Ecuador para integrar la terna para el cargo de Director General de Aviación Civil contiene en la sección de “Cursos de especialidades aeronáuticas” una lista de 30 eventos de capacitación que supuestamente calificarían a Álvarez para esta posición.

Cursos fantasmas

Una revisión detallada del currículo del funcionario muestra que 17 de estos cursos los habría realizado en cinco países del exterior, ocho en Ecuador y cinco no especifican un lugar. De los 30 incluidos en la lista, 24 no tienen fecha de realización.

Consultada por Villamar, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un organismo creado por la Organización de las Naciones Unidas para vigilar los reglamentos y las normas que rigen en la aeronáutica mundial, no encontró ningún archivo que indique que Carlos Javier Álvarez Mantilla se registró o participó en al menos siete conferencias, simposios, congresos y cursos a los que el mencionado funcionario asegura que asistió.

Además, cuatro de las siete conferencias académicas en las que el organizador (OACI) dice que Álvarez nunca participó se realizaron en un país distinto al que se menciona en el currículo.

Álvarez señala en su hoja de vida, por ejemplo, que asistió a la 'Conferencia de Economía de Aeropuertos y Servicios de Navegación Aérea' organizada por la OACI en Estados Unidos en 2008, pero según la organización Álvarez nunca se registró para asistir a ese evento. Además, dicho seminario se realizó en Montreal, Canadá, del 15 al 20 de septiembre de 2008, no en Estados Unidos como se indica en el currículo.

Cuando el Asambleísta Villamar le solicitó a la Dirección de Aviación Civil y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador que le facilitaran los documentos que respaldan la trayectoria profesional de Álvarez, le respondieron por escrito argumentando que el actual director de la DAC “...asistió a varios eventos atendiendo diversas invitaciones de carácter nacional e internacional sin que le hayan otorgado certificados oficiales de la OACI”.

“Yo no puedo decir que existe una falsificación de documentos porque eso le corresponde determinar a la justicia, lo que sí me corresponde a mí es decir que aquí existe una falta de consistencia entre lo que dice en su currículum y las certificaciones que nosotros hemos pedido a los organismos internacionales", asegura Villamar.

Los seminarios de la OACI

La formación técnica y académica de un profesional en la industria aeronáutica es vital porque la tecnología cambia constantemente y un entrenamiento efectivo en el exterior le otorga al beneficiario habilidades que lo coloca un paso al frente de la competencia.

Participar en cualquiera de los seminarios de la OACI es un sueño para los profesionales del sector y a pesar de que en ocasiones no se otorgan certificados o diplomas siempre queda registrada la huella física e intelectual de los participantes.

El registro de los interesados se realiza online en el website de la OACI, siempre queda un récord migratorio en el pasaporte de los participantes, existe un registro de asistencia, se entregan identificaciones a cada uno de los seleccionados que incluyen el nombre de la conferencia, la fecha, una fotografía y el número del pasaporte.

Álvarez sostiene en su currículo que en 2010 asistió a la conferencia llamada "ICAO Air Services Negotiation Conference ICAN" en Jamaica. Una vez más OACI señala que no hay récords ni de su registro ni de su participación.

"Es bastante probable que tengamos que iniciar un proceso de fiscalización sobre este funcionario en tanto que no se vuelve confiable para entregarle vidas humanas, que es lo que se maneja desde la DAC", asegura Villamar.

También en Ecuador

Pero tampoco todos los cursos que Álvarez asegura haber realizado en el Ecuador tienen un sustento documental, según Villamar.

La hoja de vida del funcionario dice que en 2012 asistió al seminario “Enfermedades Recurrentes de Tripulantes Aéreos" organizada por la Asociación de Tripulantes de Cabina ATRICAB, la organización que representa a los Tripulantes Aéreos en Ecuador.

Jorge Naranjo actual Presidente de ATRICAB certifica que Álvarez “no fue invitado, por lo tanto no participó en el mencionado seminario”.

Al tratar de obtener la versión de Álvarez, el actual director de comunicación de la DAC, Óscar Pineda, se mostró abierto inicialmente a aclarar esta serie de inconsistencias a través de una entrevista vía Skype con el funcionario cuestionado, pero ésta nunca se concretó.

En su lugar, el abogado José Rafael Núñez, asesor de Álvarez, dijo a través de un correo electrónico: 'El señor Director de Aviación Civil no debe responder a imputaciones que no son formalizadas ni seriamente formuladas, en consecuencia estima que si los interesados tienen el deseo de endilgar responsabilidades o falsas imputaciones deben hacerlo en el plano legal y no mediante expresiones informales. De considerar oportuno, el señor Director General se expresará en la vía que corresponda”.

Fuente: Univisión/Ecuadorinmediato

