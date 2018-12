CRÓNICA (Loja) Taxismo lojano también exige garantías para prestar el servicio

En Loja existen las cooperativas de taxi convencional, ejecutivo y eléctrico. Uno de los problemas es la piratería. Al igual que Quito, Guayaquil, Ambato y Esmeraldas en donde los taxistas realizaron manifestaciones por falta de garantías para prestar el servicio público, en Loja también existen pedidos a las autoridades sin embargo no saldrán a las calles sino que lo resolverán con diálogo y acuerdos, señaló Segundo Armijos, expresidente de la Unión Provincial del gremio.

Situación del taxismo

Indicó que el problema de la fuerza amarilla a escala nacional es similar. En la provincia, el mayor inconveniente es la “informalidad”, por ejemplo, en el 2016 detectaron 222 y en el 2017 alrededor de 228 automóviles que prestaban el servicio de transporte público sin autorización.

Las cifras no han disminuido y en la actualidad superan los 250. “Serán los agentes de tránsito y dirigentes quienes rindan cuentas del control aplicado en el cantón. Las autoridades trabajan en los operativos pero no en la medida que quisiéramos nosotros para erradicar el problema”.

Paralizaciones

A su criterio, no comparte la idea de paralizar el servicio como medida de reclamo debido a que económicamente el taxismo no está en las condiciones de perder uno o dos días de trabajo. “Una jornada que no se labore implica no llevar recursos para el hogar y perjudicar a la familia”. La propuesta es hablar con las autoridades, pedir reformas a las ordenanzas y reglamento de la Ley de Tránsito en donde se garantice cumplir con el trabajo sin “piratería”.

Tarifas

También rechazan la creación de cooperativas en el cantón, considerando que según un estudio Loja no requiere más unidades. Denunció el incremento de un cupo dentro de la cooperativa de taxis eléctricos, es decir de los 50 autorizados ahora existen 51.

Jorge González, taxista del cantón, agregó que los agentes de tránsito deben realizar más operativos y las autoridades endurecer las sanciones, porque existen decenas de “informales” que aprovechándose de una tarifa menor trasladan más pasajeros. “Por ejemplo un vehículo ilegal no posee taxímetro y cobra $1 por la carrera mínima haciendo que los prefieran por el menor costo”.

Cronidatos:

- En Loja existen 1.212 taxis convencionales; 51 eléctricos; y 456 ejecutivos. Estos últimos estarían en la fase de operar bajo la modalidad de convencionales.

- La tarifa mínima en Loja durante el día es de $1.25; y en la noche $1.50. Todas las carreras son tarifadas mediante el taxímetro.