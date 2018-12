Beatriz Rodríguez: "Con reformulación de cargos, se tiene conocimiento que Juliana murió a manos de su atacante"

Con este cambio de la tipificación penal, el acusado, Jonathan C. tendría de 12 a 26 años de prisión Por más de 6 años, la familia de Juliana Campoverde ha luchado por encontrar la verdad y de reclamar justicia. Su defensa, Beatriz Rodríguez, expuso que con la reformulación de cargos de la Fiscalía, que determinó que este caso es por secuestro extorsivo con resultado de muerte, "se tiene conocimiento de que Juliana murió a manos de su atacante", aunque, lamentó que las circunstancia aún no estén claras.

Expuso que las investigaciones de este caso han sido bastante precarias y hay una lista de 11 fiscales “que no han hecho nada”.

Rodríguez mencionó que lo ocurrido en esta última semana toma bastante trascendencia para el caso porque, días atrás, “la fiscal pudo formular cargos por secuestro extorsivo, pero con la cooperación eficaz de Jonathan C. se pudo llegar a la conclusión de que es un secuestro extorsivo con resultado de muerte”.

Señaló que con este cambio de la tipificación penal, se tiene conocimiento de que Juliana murió a manos de su atacante aunque las circunstancia aún no están claras y no llegan a una verdad procesal, pero hay la certeza que murió en el 2012 y el acusado tendría de 12 a 26 años”.

Además, manifestó que hay 7 versiones entregadas por el pastor Jonathan C. “Las seis versiones primeras oculta la verdad en la que dice que no tuvo que ver con Juliana, que solo se encontró en la gasolinera y nunca más tuvo conocimiento de ella. Sin embargo, admite haberse creado una cuenta de Facebook falsa para persuadirá a Juliana. Ahora, en la séptima versión revela que bajo las circunstancias de muerte, dejó los restos de Juliana en la quebrada de Bellavista”.

Ante esto, expuso que se realizaron las labores de búsqueda que dejaron como resultado el hallazgo de tres huesos y un diente. “Un hueso y un diente dieron negativo y los otros dos huesos dieron indeterminados, que por el tiempo y lugar se pierde la genética”.

Expuso que lo primordial de la cooperación eficaz era encontrar los restos de Juliana para que el acusado obtenga el beneficio. “No sabemos si está mintiendo o por los años no se encuentran o en qué condiciones están los restos”, afirmó la jurista al precisar que no se encontró lo que él dijo y, por ello, no se daría la cooperación eficaz.

Señaló que con la reformulación de cargos, hay 30 días más de investigación para pedir versiones y diligencias. Luego, dijo, tendrán una audiencia preparatoria de juicio y posteriormente a una etapa de juicio. Expuso que presentarán las acusaciones particulares e informó que los abogados de INREHD también lo harán.

Por último, expuso que Fiscalía “tiene todos los indicios necesarios para poder creer fehacientemente que Juliana está muerte y que el secuestro se dio bajo estos parámetros y que el resultado fue la muerte”. Ahora, aclaró, se debe probar que Juliana no solo fue secuestrada, sino que murió y “tenemos una serie de indicios que Juliana está muerta, no solo por la versión del acusado”.

