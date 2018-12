Libro "Un parque para todos sin barreras, sin fronteras" propone construcción de espacios accesibles para personas con discapacidad (AUDIO)

Audio DICIEMBRE 03 SANDRA ESPARZA - ARQUITECTA



Texto va acompañado de ilustraciones y está escrito en español, inglés e italiano. Además, se puede acceder a una narración auditiva para personas con discapacidad visual Cada 3 de diciembre se recuerda el Día Internacional de Personas con Discapacidad con el objetivo de fomentar la integración en la sociedad y promover la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. Uno de los libros que se ha convertido en referente sobre este tema es "Un parque para todos… sin barreras, sin fronteras", de la arquitecta ecuatoriana Sandra Esparza Jácome, pues explica cómo crear espacios incluyentes para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad.

El libro narra la experiencia que vivió la comunidad de la parroquia San Juan del cantón Puebloviejo (Los Ríos), en la construcción de un parque inclusivo.

"En el 2012 propuse este proyecto al alcalde de Puebloviejo (Carlos Ortega) porque busqué a una autoridad en silla de ruedas, que entienda la importancia de esta transformación", explica Esparza.

El texto es un cuento guía acompañado de ilustraciones, en el que narra pautas para la construcción de espacios accesibles e incluyentes. El cuento está escrito en español, inglés e italiano. Además, por medio del código QR se puede acceder a una narración auditiva, algo que beneficia a las personas con discapacidad visual.

"En base a lo que se realizó en este parque hice el trabajo final de una maestría en España, y realicé una investigación más profunda, de cinco parques a nivel mundial, el resultado se publicó en el 2014. Este proyecto también lo presenté en una universidad de Argentina, después nació el interés de mucha gente en Ecuador", comenta la arquitecta.

El libro es un ejemplo de buenas prácticas en arquitectura accesible y diseño. Busca sensibilizar y concienciar a la sociedad, en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos.

"Decidí hacer un libro, que a manera de cuento va a permitir que todos los entendamos. Pero lo hice como cuento porque me dirijo a los niños, que son las futuras generaciones mandantes, para que conozcan la accesibilidad de forma natural, la inclusión; y también dirigido para los alcaldes que quieran administrar bien los recursos de la comunidad y hacer espacios amigables", acotó.

La Escuela Militar de Ingeniería “Mariscal Antonio José de Sucre” (EMI) de Bolivia entregó un reconocimiento a la arquitecta por sus aportes en el tema de la accesibilidad y el diseño universal para la inclusión de las personas con discapacidad, en el marco del taller “La accesibilidad como eje transversal en las ingenierías y la aplicación de los 7 principios del diseño universal”, que dictó en las sedes académicas de la EMI en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, entre el 13 y el 24 de noviembre del presente año.

"El libro también se presentó en México; en Guadalajara y Guanajuato. Antes de presentar el año pasado el libro en Ecuador, la construcción del parque pudimos darla a conocer en República Dominicana, en Chile, México y Colombia", dijo.

"En Ecuador lamentablemente muchas personas, tal vez por protagonismo, toman ideas del libro y no me consultan, no sé si lo hacen para aparentar que ellos fueron los de las ideas, pero lo hacen mal. A veces por protagonismo se perjudica porque los recursos son mal invertidos, he visto clones del parque pero no cumplen con el objetivo", acotó Esparza.

Resalta que las personas deben tomar conciencia al crear proyectos que beneficien a las personas con discapacidad para lograr que tengan una vida plena y limitar las barreras de todo tipo con las que se encuentran a diario, que van desde las sociales a las arquitectónicas.

"Para cumplir el objetivo de la accesibilidad hay que sensibilizarse. Yo no tengo discapacidad, ni amigos, ni familiares; pero en el 2007 trabajé en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y al leer las normas internacionales no me convencían en su totalidad, así que hice varias recomendaciones que fueron tomadas", recuerda Esparza.

"Para crear el parque me senté en una silla de ruedas y me tapé los ojos, los oídos, y viví por minutos estas discapacidades en la ciudad. Empecé a conversar más con las personas con discapacidad, investigué más, y claro que me apoyé en normas internacionales para entender lo que tenía que hacer, pero si hacía todo en base a esas normas, el parque no hubiera sido accesible", añadió.

Para la arquitecta, los resultados favorables en este tipo de proyectos se consiguen con la participación de las las personas con discapacidad. "Si las autoridades o los responsables de la contrucción de productos y servicios se involucran, y sienten lo que es tener una discapacidad, van a tener mejores resultados", concluyó.

