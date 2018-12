"Gobierno no ha discutido la muerte cruzada, creemos en proceso democrático", según Juan Sebastián Roldán

Aseguró que el Ejecutivo esta planeando hacer una invitación al diálogo nacional El Secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, se refirió a la visión que tendrá el Ejecutivo para 2019 y desmintió los rumores de que se busque aplicar la muerte cruzada en el Gobierno. "No se ha discutido el tema. El Ecuador no está pensando, ni busca un mecanismo como ese, lo que quiere es empleo, la corrección de la economía y que se saque a la luz la corrupción".