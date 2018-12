SOLICITUD:Vicepresidenta de Ecuador pide licencia sin remuneración (DOCUMENTO)

Permiso se extenderá hasta 31 de diciembre La Vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, solicitó al Presidente Lenín Moreno una licencia sin remuneración, que irá hasta el 31 de diciembre próximo, con la finalidad de "planificar mi legítima defensa con mi equipo jurídico", acotó la Segunda Mandataria, quien es investigada por un supuesto cobro ilegal de dinero a un ex asesor cuando era asambleísta.

En su cuenta de Twitter, Vicuña mostró el documento con el que pide el permiso al Presidente Lenín Moreno.

"El proceso de defensa que debo sostener en la Fiscalía General del Estado, por investigaciones motivadas por denuncias que se difundieron sin contraste alguno en un medio de comunicación y con mi equipo jurídico, y con la finalidad de no distraer el cumplimiento de las múltiples funciones que Usted me ha encomendad; considero señor Presidente que en esta primera etapa, es mi responsabilidad y deber con el país, solicitarle que me conceda una LICENCIA SIN REMUNERACIÓN hasta el 31 de diciembre del presente año, a fin de que este proceso no afecte la gestión del Gobierno", indica la carta.

El documento ha sido firmado este lunes 3 de diciembre y enviado, además, a José Augusto Briones, Secretario General de Presidencia de la República.

Más temprano, el Mandatario Lenín Moreno anunció: “He decidido liberar de sus funciones al vicepresidenta María Alejandra Vicuña para que ejerza su derecho a la defensa sin interferencia”.

El Secretario de la Presidencia, José Augusto Briones, asumirá las funciones de la vicepresidenta.

Con información de Twitter y Ecuadorinmediato

(PAY)