"En ningún caso, puede concebirse como una persecución para nadie", responde Fiscal Palacios ante investigación a Pablo Celi y Paúl Pérez

"La ley me obliga, no solo que me faculta, a iniciar investigación por cualquier noticia del delito", justificó La Fiscal encargada Ruth Palacio abrió una indagación previa sobre la denuncia de usurpación de funciones en contra del Contralor General del Estado encargado, Pablo Celi, y el ex fiscal Paúl Pérez, presentada por José Regato. La Fiscal dijo que está obligada a investigar el caso.