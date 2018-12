Desde México, piden a Presidente Moreno traslado de Jorge Glas a cárcel 4 para "evitar mayor deterioro de su salud" (DOCUMENTO)

22 firmantes de distintos puntos de América Latina promueven solicitud Un ex presidente, parlamentarios, ministros y dirigentes políticos de América Latina firmaron una carta dirigida al Presidente del Ecuador, Lenín Moreno, en la que piden el traslado del ex Vicepresidente Jorge Glas a la cárcel 4, en la ciudad de Quito. Los peticionarios consideran que el deterioro de la salud de la ex autoridad podría derivar en su muerte.