Ximena Peña: Comunicado de PAIS sobre vicepresidenta Vicuña "habría salido tras diálogos informales con directores provinciales"

"Se ha hecho un llamado para que estos temas puedan debatirse dentro de un espacio formal dentro de la Dirección Nacional del movimiento", recalcó asambleísta La semana pasada, Alianza PAÍS (AP) emitió un comunicado de prensa respaldando a la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, tras las denuncias por, presuntamente, haber realizado cobros indebidos a sus exasesores, cuando fue legisladora. Momentos después, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, indicó que dicho pronunciamiento no fue discutido. Sobre aquello, la parlamentaria y jefe de bloque del movimiento oficialista, Ximena Peña, coincidió con su compañera de bloque e indicó que dicho documento "habría salido luego de diálogos informales que se habrían dado con los directores provinciales" de la organización.

“Salió un comunicado por parte de AP. De acuerdo a conversaciones que tuve con el Secretario Ejecutivo (Gustavo Baroja), este comunicado habría salido luego de diálogos informales que se habrían dado con los directores provinciales del movimiento. En efecto, la Dirección Nacional está integrada por los directores provinciales, el Presidente de la organización, el Secretario Ejecutivo y los vicepresidentes”, explicó.

En este marco, recordó que la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, también es vicepresidenta de AP. Por lo que “al no haber habido un espacio formal de discusión, es obvio que esto ha generado molestias. Es así que se ha hecho un llamado para que estos temas puedan debatirse dentro de un espacio formal dentro de la Dirección Nacional del movimiento”.

A su criterio, se evidenció la falta de un protocolo que les permita formalizar este tipo de comunicados, por lo que esperan que el mismo sea elaborado o informado para que todos los miembros de la organización lo conozcan y evitar este tipo de criterios, precisó.

Peña recordó, por ejemplo, que la mayoría de la bancada oficialista se abstuvo en la votación del Pleno de la Asamblea Nacional, que resolvió exigir a Vicuña, que renuncie a su cargo. “Esta posición fue en la línea que ha dicho el Presidente Lenín Moreno, en el sentido en el que es importante que haya independencia de funciones y que este caso se desarrolle en el ámbito judicial, en el marco del debido proceso”.

“Cualquier presión política o mediática creo que no abona a que este caso, que es muy sensible, se desarrolle con responsabilidad en el marco de una institucionalidad que el Ecuador está fortaleciendo. El exhorto que realiza la Asamblea Nacional no es vinculante. Es una señal política que, hasta cierto punto, es una presión. Pero nosotros, en la línea que dio el Presidente, creemos fundamental que este tema se desarrolle en el marco del debido proceso, sin presiones políticas ni mediáticas”, mencionó.

Recalcó que PAIS, actualmente, es un movimiento político que ha fortalecido su democracia interna, en donde la discrepancia no es, necesariamente, falta de ética o es sancionada. “La posición del Comité de Ética no es solamente sancionar, tiene otras funciones también. La diversidad de criterio no necesariamente es una sanción ética, pero sí puede haber otras infracciones que se pueden dar dentro de nuestra militancia, que ameritan la existencia de una Comisión de Ética”.

“Este proceso de democracia interna se fortalece con la diversidad de criterios. Creo que lo que tenemos que fortalecer como organización es crear esos espacios que nos permitan debatir, acordar, para que al final podamos tener un posicionamiento debatido adecuadamente, que podamos defender todos los militantes”, enfatizó.

