Vicepresidenta Vicuña debería pedir licencia, aconseja Secretario Juan Sebastián Roldán

Así, Segunda Mandataria podrá defenderse ante justicia y Asamblea Juan Sebastián Roldán, Secretario Particular del Presidente de la República, cree que es oportuno que la Vicepresidenta María Alejandra Vicuña pida licencia para "defenderse" de las acusaciones sobre presuntos cobros ilegales, interpuestas por un ex asesor cuando ella era asambleísta. De esta forma, dijo Roldán, no se verá empañada la labor que ejercer al interior del régimen.