REVELACIÓN: "Donación de muebles" a Presidente Moreno "demuestra una relación de amistad y no se puede convertir en algo penal", aseveró Ministra Romo

Tema tiene que ver con presunta participación del mandatario en el caso Coca-Codo Sinclair Hace algunos días se conoció, por medio de una investigación periodística, un posible vínculo del presidente Lenín Moreno a uno de los beneficiarios de la relación con Sinohydro empresa constructora de Coca Codo Sinclair, aparentemente, esta habría amoblado la casa en Ginebra , Suiza del actual Primer Mandatario. Tras esto la Ministra del Interior, María Paula Romo, explicó que esto solo demuestra la amistad del Primer Mandatario con un empresario y no se puede convertir en algo penal.

Tras la publicación de esta información, desde la Presidencia, a través de una carta emitida a Fernando Villavicencio, se aclara que "esos muebles no fueron adquiridos por Moreno sino por la familia Macías Patiño". Además, exigen unas disculpas al Presidente por ser "una publicación incompleta, imprecisa con supuestas declaraciones que distorsionan".

Romo dijo que el Gobierno ya ha emitido un pronunciamiento sobre este tema. Recordó que el Ejecutivo pregona que la prensa pueda hacer sus publicaciones, comentarios y opiniones. “En este estudio lo que se ha demostrado, entre comillas, es una relación de amistad entre el Presidente Lenín Moreno y un empresario”.

“Ahí no hay mucho que demostrar puesto que esta es una relación que ha sido pública y es conocida por el país. Lo que sí se ha dicho desde el Gobierno es que eso no demuestra una irregularidad, en un momento en que el hoy Primer Mandatario no ejercía funciones en el Ejecutivo sino como funcionario internacional. No se pueden llegar a esas conclusiones, no se puede convertir en una investigación penal un asunto que no tiene que ver con eso, que no tiene esas implicaciones”. (BGV)

Fuente: Ministerio del Interior/ Twitter/ Ecuadorinmediato