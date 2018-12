Taxistas de Quito buscarán reunión con Alcaldía y Presidencia de la República para evitar paros y llegar a acuerdos (AUDIO)

Audio Noviembre 30 - Carlos Brunis



Carlos Brunis asegura que gremio se encuentra alerta y tomarán acciones necesarias conforme se vayan presentando las cosas El presidente de la Unión de Taxis de Pichincha, Carlos Brunis, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, aseguró que buscarán una reunión con las autoridades de la Alcaldía de Quito y la Presidencia de la República para evitar más paros y para lograr acuerdos en cuanto a sus reclamos. Entre ellos, reprochan la asignación de cupos a un número mayor de vehículos del que se determinó en un estudio "pagado por el pueblo quiteño".

En un primer momento, el dirigente desmintió que se haya reunión con el alcalde Mauricio Rodas para tomar la decisión de desistir del paro anunciado para este 30 de noviembre. Al contrario, dijo Brunis, el burgomaestre les ha cerrado las puertas para dialogar y llegar a consensos.

“Hubiéramos querido que el señor Alcalde se comunique con los funcionarios y ellos con nosotros a fin de que conversemos. Hubiera sido importante que el día miércoles, que habíamos anunciado las paralizaciones, que el señor Rodas nos abra las puertas, considerando que siempre ha dicho que es una administración de puertas abiertas”, recalcó.

En este marco, recordó cómo fueron recibidos en la Asamblea Nacional. “Salió la presidenta Elizabeth Cabezas, el titular de la Comisión de Tránsito (Fafo Gavilánez), la señora asambleísta María José Carrión y algunos otros legisladores, y no pasó nada, dialogamos, se nos dio la posibilidad de que demos criterios y opiniones sobre las reformas de la Ley de Tránsito y nos dirigimos a la Presidencia, en donde también nos recibió el consejero Santiago Cuesta”.

Brunis relató además, que el pasado miércoles también asistieron hasta la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano, en donde fueron recibidos, pero no hubo cuórum, por lo que no pudieron abordar sus reclamos. “Nosotros suspendimos las caravanas que íbamos a realizar ese día en aras de la reunión de la Comisión, en donde iban a conocer el informe de la Secretaría de Movilidad sobre la asignación de cupos, lamentablemente, no se dio la sesión”.

“Luego de eso, ese mismo día dijimos que íbamos a retomar nuestras acciones y que mañana, es decir, este jueves, íbamos al paro. El señor Alcalde debió haber conocido porque eso fue público, pero no tuvo la voluntad de recibirnos y dialogar y ahora nos culpa a nosotros. Creo que el burgomaestre también debe hacer un mea culpa porque él no nos ha abierto las puertas para poder conversar”, criticó.

Mauricio Rodas los ha acusado de mentir acerca de la verdadera razón de la movilización, asegurando que se debía a la “mano firme” que ha tenido en su administración. El dirigente taxista negó que sea así, asegurando que el Alcalde convocó a sesión del Concejo con la intención de que se conozca este informe y, sin el debido proceso, emitir una resolución, por lo que esa fue la razón para el anunciado paro.

“La Secretaría de Movilidad iba a dar a conocer cuántos vehículos son ahora los idóneos y cuántos necesitarían obtener su certificación operacional. Esa era la puerta para que, en base a dicho documento, vaya la reforma a la ordenanza 177”, explicó. Al tiempo de manifestar que, tras pedirle al Presidente Lenín Moreno que interceda en esta situación, hubo funcionarios que lo hicieron.

“Ojalá la próxima semana se pueda abrir un espacio para poder sentarnos y dialogar, ojalá con un alto funcionario de la Presidencia y con el señor Alcalde, a fin de llegar a entendimientos. Eso debió haber hecho el señor burgomaestre, no salir a los medios a decir que se aplicará la ley con todo rigor por las manifestaciones, cuando también debería decir lo mismo para erradicar la informalidad, las aplicaciones que trabajan al margen de la ley”, reprochó.

Antes de salir a una manifestación o de dar plazos –a lo que consideran como una amenaza”, los taxistas buscan una reunión con la Alcaldía y la Presidencia para resolver los problemas del sector. “Sería importante que mantengamos una sesión ampliada, con nuestros directorios, para poder dar nuestros criterios y sugerencias. No es que a nosotros nos encante salir a hacer manifestaciones, si lo que más les interesa a los compañeros es trabajar”.

“Es mejor que nos sentemos, dialoguemos y busquemos los mejores caminos, pero siempre recordando que se pagó por un estudio, que fue pagado el pueblo de Quito, no la administración municipal. Por eso decimos que ese estudio tiene que respetarse. Se dijo que se necesitan 8.693 títulos habilitantes para las personas que quieran trabajar, eso es lo que nosotros queremos que se respete”, remarcó.

Desmintió que estas acciones respondan a “intereses políticos” como lo dijo Rodas. “Que no se olvide de lo que pasó cuando yo fui candidato a asambleísta por el movimiento SUMA, ahí ¿por qué no se dijo lo mismo? Yo soy gremialista, una persona que lo único que busca son las mejores formas para lograr que nuestros compañeros tengan sus cosas en derecho y se les cumpla”.

En cuanto a las aplicaciones Uber y Cabify y el rechazo que han mostrado los conductores del gremio amarillo, Brunis remarcó que se han mantenido acercamientos con el representante de Cabify, pero no con el de Uber. Insistió en que lo que se les pide es que cumplan con la Ley y los requisitos que se establecen para brindar este servicio.

“La operadora debe tener un permiso de operación, el chofer debe tener licencia profesional, el vehículo debe ser homologado, contar con un taxímetro. Con el funcionario de Cabify se nos ha dicho que deben trabajar con taxis amarillos y carros particulares porque ese es su negocio. Con Uber, ni se diga, que a ellos no les interesa conversar para nada con nosotros porque no les interesa el taxi como tal, sino brindar servicio de cualquier manera”, lamentó.

Otra cosa sería, dijo el dirigente, si es que se les propone trabajar solamente con taxis legales debido a que su sector cuenta con una flota vehicular “que no le pide favor a ninguna otra”. “No es que se trata de que el vehículo es de alta gama o de lujo. Nosotros debemos mejorar la calidad y hay compañeros que están comprometidos con eso porque saben que esa es la mejor forma de erradicar la informalidad y estas competencias desleales”.

