Ministra del Interior: Hay algunas investigaciones previas abiertas por paralización de taxis ayer

"Dañar los bienes públicos, privados, interrumpir libre circulación de las personas, protestar no es delito, pero interrumpir circulación en la calle, sí", insistió "Me alegro que no tengo que reportarles resultados de detenciones" por la suspendida paralización de taxis en Quito, mencionó la Ministra del Interior, María Paula Romo, quien relevó la decisión del gremio de no llevar a cabo la medida de hecho este viernes en la capital. La Secretaria del Interior reportó que existen algunas investigaciones previas abiertas el día de ayer por las interrupciones que se han producido durante la jornada.