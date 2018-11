LA GACETA (Cotopaxi) No hay recursos para arreglo de alcoholímetros de la terminal terrestre de Latacunga

No es una prioridad, comentó vocero de ANT El responsable de la ANT, confirmó que los indicados equipos están dañados desde hace varios meses y que no cuentan con presupuesto para el arreglo de los mismos, aseguró que los dispositivos no son indispensables, necesarios sí, por lo tanto habló de buscar alternativas municipales para solucionar los problemas.