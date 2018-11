"Austeridad de Gobierno de Lenín Moreno es recortar educación, y salud", según Geovanni Atarihuana

Comentó que se ha entregado atención al sector empresarial El director de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, indicó que la Proforma 2019 menoscaba lo recursos asignados al área social. "Es lamentable que para el Presidente de la República, Lenín Moreno, la austeridad se refleje en recortar educación, salud y no poner atención al sector agropecuario. Es decir solo se da atención a los sectores empresariales".

Por ejemplo, en salud no se cumple el mandato constitucional de llegar al 4% del PIB en este sector pero no llegaos ni siquiera al 3%, comentó. “Lo más preocupante es que hay un recorte de USD$ 195 millones de dólares. Eso significa que habrá menos recursos para cubrir el cuadro nacional de medicamentos y por eso hay falta de productos en las casas de salud”. Cuestionó cómo se van a abastecer a los hospitales nuevos si se recortan estos recursos.

“Evidentemente se afectan los derechos de los ciudadanos en este sector”. Recordó que es necesario priorizar salud y educación. “En cualquier circunstancia de emergencia siempre el país tendrá prioridades. Estos son fondos que no deben tocarse y en cualquier caso deben atenderse. Con el recorte a la educación se compromete el desarrollo del País”.

“Es por eso que nosotros saludamos que la juventud se haya movilizado. En el caso de la Educación inicial, media y bachillerato tampoco se cumple con el mandato de llegar al 6% del PIB hay una reducción de cerca de USD$ 375 millones”. Cuestionó con qué recursos abrirán las escuelas cerradas en la década pasada.

“La gente sabe que en los hospitales no hay medicinas y que falta personal. También que en las escuelas hay carencia de profesores especializados, lo maestros saben que están congelados sus salarios desde hace más de cinco años. La educación no puede avanzar si no hay un docente bien capacitado”. (BGV)

Fuente: Ecuavisa/ Ecuadorinmediato