Ecuatoriana tarda diez años en que le reconozcan su verdadera identidad en España

Gulnara Noemí ha sido condenada injustamente a seis meses de cárcel tras ser suplantada por su hermana, delincuente habitual Gulnara Noemí Vistín Crillo, residente en Zaragoza, de 67 años, se ha pasado diez años rogando que la crean cuando mantiene que ella es ella y que su hermana es su hermana. Y que si su familiar es una delincuente, ella no lo es, aunque las dos sean oriundas de Ecuador, se lleven seis años y sus padres se llamen "Manuel y Ángela". Antes de poder acreditar su verdadera identidad, le han denegado varias veces la nacionalidad española, ha sufrido órdenes de expulsión y, lo que es más grave, ha sido condenada injustamente a seis meses de cárcel por un robo con fuerza que no cometió. Su hermana Luz Lucía, de 61 años, le suplantó la identidad y le endosó toda una retahíla de delitos en su periplo por España.

Las dos tienen idénticos apellidos y rasgos físicos parecidos, pero Gulnara Noemí, la auténtica, lleva una vida normal y de trabajo en Zaragoza. Ha tardado casi once años en demostrar que no es una delincuente y que el Registro Central de Penados le cancele los injustos antecedentes penales que le atribuían jueces y policías. Nadie la creía cuando clamaba por su inocencia. No es que su hermana Luz Cecilia, la mala, hubiese falsificado el NIE o DNI de Gulnara, es que decía que ella era Gulnara y también Luz Cecilia, entre otros nombres supuestos.

Fue el Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza, porque así le llegó ya instruido el caso, el que la condenó a seis meses de cárcel por un robo, uno más, de los cometidos por su hermana Luz Cecilia. Al imponerle la pena, y pese a la insistencia de Gulnara al asegurar que ella no era la autora del delito y señalar a su hermana, el juez no la creyó. Al contrario, argumentó en su fallo que la policía le había dicho que Gulnara y Luz Cecilia eran la misma persona. El juez lo describió así: “[Condeno a seis meses de cárcel] a Gulnara Noemí Vistín Criollo, quien indistintamente usa y se hace llamar Luz Cecilia Vistín Criollo o Julia Mercedes Pacheco Pacheco”.

Gulnara apeló el fallo ante la Audiencia de Zaragoza, siempre con los mismos motivos: "Luz Cecilia es mi hermana, no soy yo". Pero la audiencia tampoco le hizo caso y confirmó la pena esgrimiendo el mismo informe policial de la brigada de Zaragoza dedicada a combatir el robo de carteras. El tribunal lo razonó así: “Ninguna duda, pues, existe de que Luz Cecilia utilizó la identidad de Gulnara. No existiendo dudas, de que la persona a quien se condenó fue la autora del robo, ni para el Ilmo. Sr. magistrado juez [de instancia] ni para la policía”. Y añadió: “Examinada el acta del juicio se infiere que la policía detuvo e identificó a la acusada, tratándose de la comisión de un delito cuasi flagrante, por lo que por los policías se detuvo y posteriormente se identificó a la acusada, que fue precisamente contra quien se siguió el juicio, aunque utilizase otros nombres”.

Numerosos antecedentes delictivos

La sentencia está fechada el 31 de julio de 2008. Fue ese año cuando se le denegó por primera vez la nacionalidad española a Gulnara "por mala conducta". Años después de la condena, volvió a pedirla, insistiendo en el error judicial. La Delegación del Gobierno, apoyándose en informes policiales, tampoco le hizo caso. Y le respondió así: “No ha justificado suficientemente buena conducta cívica, ya que según consta en la documentación que obra en el expediente, fue condenada en sentencia de fecha 27 de marzo de 2007 por un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa (…) Y, además, le consta numerosos antecedentes de detenciones en Madrid, Barcelona y Zaragoza desde 1994 a 2005, todas por hurto, robo con fuerza y atentado contra la autoridad, siendo la última en Zaragoza el 12-10-2005, por hurto. También constan cinco búsquedas desde 1997 a 2001, todas por hurto o robo con violencia, siendo la última en Barcelona, J.I. 15, de fecha 20-07-2001, por robo con violencia ", apostillaba la Delegación del Gobierno, que le pidió que documentase su aseveración.

Harta de que no le renovaran el permiso de trabajo ni le dieran la nacionalidad, el pasado 15 de febrero, Gulnara demandó al Registro Central de Penados (RCP) del Ministerio de Justicia que le cancelase sus antecedentes penales, los seis meses de cárcel. El registro pidió informes a distintos departamentos policiales, incluida la policía científica, y finalmente se aclaró la verdad basándose esta vez en un informe de la Comisaría General de Información (distinta de la policía de Zaragoza que le atribuyó a ella el robo).

Preguntó a la comisaría el RCP si Gulnara y Luz Cecilia eran la misma persona. La policía respondió: “Son personas distintas (…) Existe una persona A) llamada Gulnara Noemí Vistín Criollo, con NIE X4…, nacida en Ecuador el 13 de abril de 1951 e hija de Manuel Gerardo y Ángela/Angelita”, y otra B) llamada “Luz Cecilia Vistín Criollo, con NIEs X1… y X5… nacida en Ecuador el 7 de febrero de 1957, e hija de Manuel y Ángela/Angelita”. La policía añadía: “Y la persona referenciada como B usurpa la identidad de la referenciada como A”.

El Consejo General del Poder Judicial, ante el que ha acudido Gulnara pidiendo una indemnización por los perjuicios causados, revela en un informe que, ciertamente, se ha producido “una confusión en la identidad que no se aclaró” en el juicio y que Gulnara ha venido arrastrando desde 2007. El Poder Judicial entiende que la Administración de Justicia “ha funcionado mal” en este caso, pero que es al ministerio al que compete determinar la indemnización.

Gulnara pide ser indemnizada porque su “injusta situación” se ha mantenido durante diez años, con “los daños y perjuicios” que le ha causado “el error judicial” vivido. En el Registro Central de Penados, que finalmente le ha cancelado los antecedentes, sí consta ya correctamente quién es quién. Señala el registro: “Se ha anotado el antecedente penal correspondiente a la ejecutoria 521/2008 a nombre de Luz Cecilia Vistín Criollo, junto con todas las identidades que utiliza, incluyendo la identidad usurpada de Gulnara Noemí Vistín Criollo, pero con las anotaciones oportunas para que no se confunda/identifique con la verdadera titular de la misma”.

EXPLICACIONES INÚTILES

Gulnara se queja de que el error pudo solventarse en 2007 si se hubiese investigado un informe que remitió un tribunal de Granada, el 19 de junio de 2007, a los jueces de Zaragoza. El tribunal granadino pedía autorización a sus colegas para expulsar a Ecuador a la verdadera Lucía Luz, detenida en Málaga.

El tribunal explicaba que disponía de un informe de “la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Granada solicitando autorización para llevar a cabo la expulsión del territorio nacional, por estar o haber estado implicado en actividades o hechos delictivos (artículo 57.7 de la vigente L.O. 4/2000 de 11 de Enero, sobre los Derechos y Libertades de los Extranjeros en territorio español y su integración social) a la ciudadana de Ecuador Luz Cecilia Vistín Criollo, [que] usa también el nombre de Gulnara Noemí Vistín Criollo, interna en el Centro de Internamiento de Málaga”. Luz Cecilia fue expulsada, pero le dejó sus delitos a su hermana.

Fuente: El País/Ecuadorinmediato

