Restos encontrados en quebrada no son de Juliana Campoverde

Familiares, desde un inicio, señalaron que el pastor acusado no estaría diciendo la verdad Seis años y cuatro meses sin obtener justicia ni verdad y la espera parece continuar. Los familiares y abogados de Juliana Campoverde, joven desaparecida, recibieron este 28 de noviembre las pruebas de ADN a los restos encontrados en la quebrada de Bellavista, lugar que el principal sospechoso Jonathan C. dijo que estaba el cuerpo. Sin embargo, los resultados dieron negativo y no corresponden a la hija de Elizabeth Rodríguez, quien, desde un principio, insinuó que el procesado ha mentido todo este tiempo.