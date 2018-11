María Alejandra Vicuña tiene una "fijación conmigo", asegura Andrés Páez al negar relación con Ángel Sagbay

"Yo declaro, bajo juramento, y así lo haré ante la Fiscalía, de que a este señor Ángel Sagbay no lo conozco", remarcó La tarde de este 27 de noviembre, el exasambleísta Andrés Páez, presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, tras haberse conocido que "diezmaba" mientras desempeñaba su cargo como legisladora, según su exasesor, Ángel Sagbay. El político negó conocer al extrabajador de la Segunda Mandataria, así como el haber tenido contacto con él. "La señora tiene una fijación conmigo. Lo que yo le digo es que me denuncie. Por eso declaro, bajo juramento, que en mi vida he conocido a Sagbay. Juro, ante Dios y ante la Patria, que no conozco al señor", remarcó.